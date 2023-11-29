MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. "Üstsüz fotoğraflarını görmek istiyoruz!" mesajları yağıyordu! Kelly Brook hayranlarını mest etti

"Üstsüz fotoğraflarını görmek istiyoruz!" mesajları yağıyordu! Kelly Brook hayranlarını mest etti

29.11.2023 13:43 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılının yazında Jeremy Parisi ile nikah masasına oturan ünlü model Kelly Brook sosyal medyada hayranlarını yine mest etti. "Takipçilerim üstsüz fotoğraflarımı görmek istiyor" diyerek kendisine atılan mesajları anlatan model bir pozuyla hayranlarını geçmişe götürdü.

Asıl adı Kelly Ann Parsons olan İngiliz model, oyuncu ve sosyal medya fenomeni Kelly Brook, Jeremy Paris İtalya'da dünyaevine girmişti.

"Evet, daha yaşlıyım ve eskisi kadar zayıf değilim; ama hayatım yüzde 100 daha iyi ve kesinlikle yüzde 100 daha mutluyum. Zayıf olmanın insanı mutlu ettiğini düşünmüyorum. Sağlıklı olmak mutlu ediyor" diyerek aldığı kilolara dair konuşan model gözlerden uzak yaşıyordu.

eq

Her yıl Noel takvimi yaparak seksi pozlara imza atan Kelly Brook yine bir Noel pozuyla hayranları mest etti.

ww
"Aldığım tek mesaj türü 'Kelly, neden bahçenin fotoğraflarını paylaşıyorsun? Üstsüz fotoğraflarını görmek istiyoruz!' oluyor ve bunlara gülüp geçiyorum" diyen model
hayranlarını geçmişe götürdü ve "Daha çok böyle pozlar vermelisiniz" yorumları aldı.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızıyla iç çamaşırlı poz verdi! Seksi pozlara tepki yağdıKızıyla iç çamaşırlı poz verdi! Seksi pozlara tepki yağdı
Didem Arslan kan donduran cinayetin otopsi raporunu açıkladı! Ölüm nedeni 'bıçaklama' demişti, bakın ne çıktıDidem Arslan kan donduran cinayetin otopsi raporunu açıkladı! Ölüm nedeni 'bıçaklama' demişti, bakın ne çıktı
Çocuklarını pilavcıya bırakıp sevgilisine kaçtı!Çocuklarını pilavcıya bırakıp sevgilisine kaçtı!
Anahtar Kelimeler:
Kelly Brook Model
En Çok Okunan Haberler
Rus anneyle kızı katledilmişti! Cinayetleri işleyen belli oldu

Rus anneyle kızı katledilmişti! Cinayetleri işleyen belli oldu

2024’te tablo değişiyor! İkinci el araba fiyatları için uyarı

2024’te tablo değişiyor! İkinci el araba fiyatları için uyarı

Fatih Portakal Tayyar Öz'e dair öğrendiği detayı açıklayıp yayında dalga geçti

Fatih Portakal Tayyar Öz'e dair öğrendiği detayı açıklayıp yayında dalga geçti

Altay Bayındır'a büyük alkış!

Altay Bayındır'a büyük alkış!

Erdoğan'dan aday profili talimatı: Karşılığı olmayan isimlerle vedalaşacağız

Erdoğan'dan aday profili talimatı: Karşılığı olmayan isimlerle vedalaşacağız

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda gündeme gelecek araştırma!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda gündeme gelecek araştırma!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sarhoş damat düğünde katliam yarattı: 4 ölü, 1 yaralı

Sarhoş damat düğünde katliam yarattı: 4 ölü, 1 yaralı

Kış için aradığınız konfor onda! Merrell outdoor ayakkabıda fırsat

Kış için aradığınız konfor onda! Merrell outdoor ayakkabıda fırsat

Beynine saplanmış yemek çubukları buldu! Kendisi de inanamadı

Beynine saplanmış yemek çubukları buldu! Kendisi de inanamadı

Dünyaca ünlü fenomen tacizcisini böyle ifşa etti

Dünyaca ünlü fenomen tacizcisini böyle ifşa etti

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.