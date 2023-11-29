"Üstsüz fotoğraflarını görmek istiyoruz!" mesajları yağıyordu! Kelly Brook hayranlarını mest etti

Asıl adı Kelly Ann Parsons olan İngiliz model, oyuncu ve sosyal medya fenomeni Kelly Brook, Jeremy Paris İtalya'da dünyaevine girmişti.

"Evet, daha yaşlıyım ve eskisi kadar zayıf değilim; ama hayatım yüzde 100 daha iyi ve kesinlikle yüzde 100 daha mutluyum. Zayıf olmanın insanı mutlu ettiğini düşünmüyorum. Sağlıklı olmak mutlu ediyor" diyerek aldığı kilolara dair konuşan model gözlerden uzak yaşıyordu.

Her yıl Noel takvimi yaparak seksi pozlara imza atan Kelly Brook yine bir Noel pozuyla hayranları mest etti.



"Aldığım tek mesaj türü 'Kelly, neden bahçenin fotoğraflarını paylaşıyorsun? Üstsüz fotoğraflarını görmek istiyoruz!' oluyor ve bunlara gülüp geçiyorum" diyen model

hayranlarını geçmişe götürdü ve "Daha çok böyle pozlar vermelisiniz" yorumları aldı.





