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Üstsüz güneşlenme Fransa'da gözden düşerken orada hala popüler!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 26.07.2019 09:58 | Son Güncelleme

Fransız kadınlarının Riviera plajlarında üstsüz güneşlenme adeti tarihe karışıyor. Plajda göğüslerini açıkta bırakmak artık şık bulunmazken bu tarzı benimseyenlerin sayısı giderek azalıyor.

Üstsüz güneşlenme Fransa'da gözden düşerken orada hala popüler!

Üstsüz güneşlenme konusunda 5 bin kadını kapsayan bir araştırma yürüten François Kraus, 1960'ların sütyenini yakarak kendini özgürleştirme fikrinin modasının geçtiğini ve kadınların erkeklerin arzulamadıkları ilgisini çekmemeye çalıştığını söyledi.

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Kraus, cinsel saldırıların sosyal medyada ifşa edildiği MeToo (BenDe) hareketinin etkisinin plajlarda görüldüğü değerlendirmesini yaptı. 2017'de Hollywood'un en önde gelen yapımcısı Harvey Weinstein hakkında yıllardır bastırılan cinsel saldırı suçlamalarının çığ gibi patlak vermesinin ardından MeToo (BenDe) hareketi Fransa'da çok etkili hale gelmişti. Fransız kadınları, 'kendi domuzunu ifşa et' anlamına gelen 'balancetonporc' etiketiyle cinsel saldırganları ifşa etmeye koyulmuştu.

ÜSTSÜZ GÜNEŞLENENLERİN ORANI YÜZDE 43'TEN 19'A GERİLEDİ

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Kraus da "25 yaşın altındakilerde yeni bir etken var, kötü niyetli bakışlardan korkuyorlar ve yüzde 51'inde saldırıya uğrama korkusu var" dedi.

Fransa'nın #Bende hareketini başlatan gazeteci 'karalama' suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Fransa Kamuoyu Görüşü Enstitüsü'nün (IFOP) yapıp çarşamba günü yayımladığı araştırmaya göre düzenli olarak üstsüz güneşlenen kadınların sayısı son 3 yılda yüzde 29'dan 19'a düştü. Oysa bu oran 1984'te yüzde 43'tü.

Fransa'da artık üstsüz kadınlar arasında gençlere nazaran orta yaştakiler çoğunlukta.

Akademisyen Janine Mossuz-Lavau, Fransız kadınlar için 1960-70'lerde plaja üstsüz gitmenin ataerkillikten ve cinsel kısıtlamalardan kurtulmanın bir yolu olduğunu, bugünkü neslin ise kendisini yeterince özgürleşmiş hissettiğini ve bunu kanıtlama gereği duymadığını söyledi.

Üstsüz güneşlenmeye rağbetin azalmasındaki bir başken etken, aşırı güneş ışınına maruz kalmayla arasındaki bağlantıya dikkat çekilen cilt kanseri.

KORKU SEBEBİ ÇOK

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23 yaşındaki Michelle Leclerc, durumu şöyle özetledi:

"Bronzlaşma annelerimizin zamanındaki gibi masum gözükmüyor artık. Tacize uğramak da istemiyorsun, o yüzden üstünü çıkarmak tekin olmuyor, hele de üstsüz güneşlenirken herhangi biri cep telefonuyla çeksin ve sosyal medyada paylaşsın, kesinlikle istemiyorsun. Bazı kadınlar vücutlarıyla ilgili olumsuz yorumlar almaktan da çekiniyor."

İSPANYA'DA HALA POPÜLER

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İspanya'nın Costa del Sol sahilinde ise üstsüz güneşlenme hala popüler. Araştırmaya göre İspanyol kadınların yarıya yakınları plajda göğüslerini fora ediyor.

'SOYUNMAK SİYASİ TAVIR'

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Kraus bunu "İspanya'da bedenini sergilemek, Franco diktatörlüğünün püritenliğine karşı siyasi duruş sergilemek anlamına geliyor" diye açıkladı.

Almanya'da kadınların yüzde 34'ü üstsüz güneşleniyor. En az bir kez üstsüz güneşlendiğini söyleyenlerin oranı ise Fransa'da yüzde 22, İngiltere'de yüzde 19 ve İtalya'da yüzde 15.

BURKİNİ DAHA BÜYÜK TARTIŞMA KONUSU

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Bu arada Fransa'da plajda ne giyildiği de tartışma konusu. Hava sıcaklığı 40 dereceyi geçerken örtünen Müslüman kadınların giydiği burkini üzerinden siyasi tartışmalar kopuyor.

Kraus bunu şöyle yorumladı:

"Araştırmamıza göre Fransızlar burkinili gördüklerinde tümüyle çıplak kadın görmekten daha fazla rahatsız oluyor. Bunda İslamofobi olduğu kadar yanlış anlaşma da var, zira yarım asırdır plaj giysilerini çıkardığın bir yer olarak kabul görüyor."

Bu arada son iki yıldır başkent Paris'in Bois de Vincennes parkında kendilerine ayrılan bölümde takılan nudistler de kadınların röntgenciler tarafından taciz edildiğinden yakınıyor.

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