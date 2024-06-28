Üstü çıplak hareketsiz görünce öldüğünü düşündüler! Gerçek bambaşka çıktı... "Dinlenirken uyumuşum"

MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'ın Telangana kentinin Warangal bölgesinde yerel halkın gölde üstü çıplak hareketsiz bir şekilde erkek cesedinin durduğunu polise ihbar etmesi üzerine yetkililer harekete geçti. Polis ekipleri olay yerine giderek cesedi aramaya başladı. Kakatiya Üniversitesi polisi olay yerine vardığında Hanamkonda Göleti'nin sığ sularında yüzen üstü çıplak bir adamla karşılaştı.

Mavi kot pantolon giyen adamın sabah 7'den akşam 12'ye kadar suya daldığı ve yerel halkın paniğe kapılarak polise telefon etmesine neden olduğu iddia edildi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde bir polis memurunun başka bir polis memurundan destek alarak suyun üzerindeki adamı yakalamaya çalıştığı anlar yer aldı. O sırada öldüğü zannedilen adam ise aniden hareketlendi.

Hindustan Times'ın haberine göre , adam yakınlardaki bir granit ocağında 10 gün aralıksız çalıştıktan sonra gölete dalmaya karar verdi. 12 saatlik yoğun bir günü daha yeni tamamladığı ve sığ sularda dinlenirken yanlışlıkla uykuya daldığı bildirildi.







