Her detayı korkunç! Yatalak annesini 3 ay boyunca bir sandalyede bıraktı... Ne tuvalete gidebildi ne de yemek yiyebildi... "Evde kokudan durulmuyordu"

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Leeds bölgesinde 58 yaşındaki yatalak hasta olan bir kadın kızı Natasha Pammant'ın bakımı altındaydı. Annesini 3 ay boyunca sandalyede bırakan Pammant'ın çığlık sesini duyan bir komşusunun polise haber vermesi üzerine 58 yaşındaki kadının durumu fark edildi.

Sosyal hizmet görevlileri eve geldiklerinde ilk olarak evde çok fazla sinek fark ettiler ve ardından sandalyede yığılmış halde bir kadın buldular. Kadının üzeri dışkı lekeleriyle kaplanmıştı ve sandalyesi idrarla ıslanmıştı.

Sağlık görevlileri, onu ambulansa götürmeden önce onu koltuktan kaldırmak için duş almak zorunda kaldılar. Mahkemede 58 yaşındaki kadının 1 yıldır aynı kıyafetleri giydiği ve sağlık görevlilerine gelir gelmez yiyecekleri olup olmadığını sorduğunu ifade edildi.

Mahkeme kayıtlarında evin durumuna dair "Evde kokudan durulmuyordu" ifadesi yer alırken Natasha Pammant ve sevgilisi Liam Leach bakımları altındaki bir kişiye karşı zulüm suçlamasını kabul etti.