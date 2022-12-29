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Usul eş anlamlısı nedir? Usulün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

29.12.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçenin zengin bir kelime haznesine sahip olması eş anlamlı, zıt anlamlı ve sesteş sözcüklerin de dilimizde oluşmasına zemin hazırlamıştır. Eş anlamlı kelimeler, farklı dillerle olan etkileşimler neticesinde oldukça zengin bir yapıya sahip olmuştur. Farklı ifade edilmelerine rağmen anlam birliği sağlayan bu kelimeler cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilen sözcüklerdir. Peki, usul kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Usul eş anlamlısı nedir? Usulün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Usul kelimesi sesteş bir kelimedir. Dilimizde ü. farklı usul kelimesi vardır ve ikisi de Arapça kökenlidir. “Kökler” anlamında kullanılan usul kelimesi Arapçada “kökler, esaslar, ilkeler” anlamına gelen “uṣūl” kelimesinden alıntıdır. Bu kelimenin anlamları Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:

  • Kökler, asıllar
  • Bir kimsenin ana, baba, dede ve nineleri

Bir diğer usul kelimesi de yine aynı kökten türemiştir. Arapça “uṣūl” kökünden alıntılanan bu kelime yöntem ve tarz anlamında kullanılır. Usul kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamları:

  • Bir amaca erişmek için izlenen düzenli yol
  • Bilimde belli bir sonuca erişmek için belli ilke ve kurallara göre izlenen yol
  • Bir yasama veya idare işleminin hazırlanması, yapılması veya yürürlüğe konması sırasında uyulması gereken hükümler ve izlenecek yollar
  • Klasik Türk müziğinde tempo

Bir diğer usul kelimesinin ise Türkçe kökenli olduğu düşünülmektedir ve eskimiş bir ifadedir. Bu kelime de zarf görevinde kullanılır ve “alçak bir sesle”, “yavaş bir biçimde” anlamlarında kullanılır.

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Usul kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Usul kelimesi sesteş bir kelimedir ve dilimizde 3 farklı usul kelimesi vardır. Bu nedenle usul eş anlamlısı kelimeleri kullanırken cümle içinde usulün hangi anlamda kullanıldığına dikkat etmek gerekir. Usul eş anlamlısı olan kelimeler usulün “Bir amaca erişmek için izlenen düzenli yol” anlamında kullanılan kelimelerdir. Usulün eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Racon
  • Yol
  • Yöntem
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Usul eş anlamlıları ile örnek cümleler

Usul kelimesinin eş anlamı olan racon, yol ve yöntem kelimeleriyle ilgili çeşitli örnek cümleler kurulabilir. Usulün eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Belli ki bizi usandırmak için ne kadar yöntem varsa hepsini uyguluyor.
  • Sanat, çocukların ruhsal gelişimini geliştirmek için güzel bir yol olabilir.
  • Mahalle abisiydi sonuçta, mahalle raconu ondan sorulurdu.
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