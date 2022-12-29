Usul eş anlamlısı nedir? Usulün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Usul kelimesi sesteş bir kelimedir. Dilimizde ü. farklı usul kelimesi vardır ve ikisi de Arapça kökenlidir. “Kökler” anlamında kullanılan usul kelimesi Arapçada “kökler, esaslar, ilkeler” anlamına gelen “uṣūl” kelimesinden alıntıdır. Bu kelimenin anlamları Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:

Kökler, asıllar

Bir kimsenin ana, baba, dede ve nineleri

Bir diğer usul kelimesi de yine aynı kökten türemiştir. Arapça “uṣūl” kökünden alıntılanan bu kelime yöntem ve tarz anlamında kullanılır. Usul kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamları:

Bir amaca erişmek için izlenen düzenli yol

Bilimde belli bir sonuca erişmek için belli ilke ve kurallara göre izlenen yol

Bir yasama veya idare işleminin hazırlanması, yapılması veya yürürlüğe konması sırasında uyulması gereken hükümler ve izlenecek yollar

Klasik Türk müziğinde tempo

Bir diğer usul kelimesinin ise Türkçe kökenli olduğu düşünülmektedir ve eskimiş bir ifadedir. Bu kelime de zarf görevinde kullanılır ve “alçak bir sesle”, “yavaş bir biçimde” anlamlarında kullanılır.

Usul kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Usul kelimesi sesteş bir kelimedir ve dilimizde 3 farklı usul kelimesi vardır. Bu nedenle usul eş anlamlısı kelimeleri kullanırken cümle içinde usulün hangi anlamda kullanıldığına dikkat etmek gerekir. Usul eş anlamlısı olan kelimeler usulün “Bir amaca erişmek için izlenen düzenli yol” anlamında kullanılan kelimelerdir. Usulün eş anlamlısı olan kelimeler:

Racon

Yol

Yöntem

Usul eş anlamlıları ile örnek cümleler

Usul kelimesinin eş anlamı olan racon, yol ve yöntem kelimeleriyle ilgili çeşitli örnek cümleler kurulabilir. Usulün eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: