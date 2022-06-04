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Üvey anne dehşeti! 3 yaşındaki bebeği boğazına ıslak mendil tıkayarak öldürdü

04.06.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 yaşındaki Chelsea Cooley, üvey annesi olduğunu bilinen üç yaşındaki çocuğu öldürmekle suçlanıyor. Cooley'nin çocuğu boğazına ıslak mendil tıkayarak ölümüne sebep olduğu ve acil servisi arayıp çocuğun üşüdüğünü, boğazına bir şey takıldığını ve nefes alamadığını söylemeden önce uzunca bir süre bekleyerek ölümüne neden olduğu iddia edildi.

Üvey anne dehşeti! 3 yaşındaki bebeği boğazına ıslak mendil tıkayarak öldürdü

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde meydana gelen olayda, 31 yaşındaki üvey anne Chelsea Cooley'in üvey annesi olduğu 3 yaşındaki çocuğu boğazına ıslak mendil tıkayarak boğup öldürdüğü iddia edildi. 28 Mayıs akşamı sağlık görevlileri üvey annenin çağrısı üzerine Pennsylvania'daki eve koştu ve çocuğu Bedford hastanesine götürdü ancak ertesi gün çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.

DURUMU BİLDİRMEYİ ERTELEDİ

İsmi açıklanmayan üç yaşındaki çocuğun üvey annesi olan 31 yaşındaki Chelsea Cooley, acil servisleri arayıp onlara çocuğun üşüdüğünü, nefes almadığını ve boğazına bir şey takıldığını söylemeyi geciktirdiği iddia edildi.

KOMŞULARI BAĞIRDIĞINI DUYMUŞ

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Endişeli bir komşu, Cooley'nin çocuğa birkaç kez susması gerektiğini söylediğini duyduğunu söyledi. Bunun üzerine, Cooley polise üvey oğlunun davranış sorunları olduğunu ve o günün erken saatlerinde "öfke krizi" geçirdiğini söyledi.

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OTOPSİ CİNAYETİ DOĞRULADI

Otopsi, çocuğun ölüm şeklinin bir cinayet olduğunu ortaya çıkardı ve buna el yordamıyla hava yolu tıkanıklığı nedeniyle boğulmanın neden olduğunu söyledi. Sağlık görevlileri, kurbanın boğazından kana bulanmış ve birleştirilip büzülmüş halde dört ıslak mendili çıkarmaları gerektiğini söyledi.

KORKUNÇ HALDEYDİ

Müfettişlere göre, doktor çocuğun mendilleri kendi boğazına atabileceğine inanmadı. Evdeki tek ıslak mendilin, çocuğun bulunduğu yatak odası değil, banyoda tutulduğu da tespit edildi. Çocuğun göğsünde geniş bir morarma, ellerinde ise dışkı kalıntıları bulunduğu bildirildi.

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RAHATSIZ OLMUŞ

Cooley'nin, çocuğun o sırada işte olan babasına boynunda ve ağzında görünür izlerle çocuğun banyoda yerde yattığını gösteren bir resim gönderdiği iddia edildi. Baba, yetkililere Cooley'nin oğlunun o akşamki davranışlarından rahatsız olduğunu da söyledi.

Cooley 30 Mayıs Pazartesi günü gözaltına alındı ve altı yaşından küçük bir kurbanı öldürmek, boğmak ve ağır yaralamakla suçlandı.

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cinayet
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