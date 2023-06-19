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Üvey Anne'nin Serap'ı Hazal Filiz Küçükköse ile ikizinin benzerlikleri şaşırttı! Meğer birbirlerinin yerine geçiyorlarmış

19.06.2023 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üvey Anne dizisinde canlandırdığı Serap karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Hazal Filiz Küçükköse ile ikizinin benzerlikleri görenleri şaşırttı. Ünlü oyuncu ve ikizinin eskiden birbirlerinin yerine geçtikleri ortaya çıktı.

ATV'de yayınlanacak olan Üvey Anne dizisi nedeniyle şu sıralar heyecan yaşayan ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, bu sefer de ikizi ile gündem oldu.

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Kutsi, Aslı Tandoğan, Hakan Eratik gibi oyuncularla kadrosunda yer aldığı Üvey Anne dizisi görücüye çıkacak olan ünlü oyuncu, “Benden tek farkı iki çocuğunun olması” dediği kardeşiyle küçükken sık sık yer değiştirdiklerini açıklamıştı.

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HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE VE İKİZİNİ GÖRENLER AYIRT EDEMİYOR

Birbirinin kopyası olan kız kardeşler, görenleri şaşırtıyor. Birçok Instagram kullanıcısı 'Bunlardan hangisi Hazal?' siye soruyor.

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Tek yumurta ikizi olan Hazal Filiz Küçükköse'nin, kardeşi Deniz Küçükköse ile ayırt edilemeyen benzerliği üzerine geçmişte yaptığı açıklama tekrar gündem oldu.

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BİRBİRLERİNİN YERİNE SINAVA GİRMİŞLER!

Hazal Filiz Küçükköse, birbirlerinin yerine sınava girdiklerini söylemişti.

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Öte yandan Hazal Filiz Küçükköse'nin Kutsi ile başrolleri paylaştığı ATV'nin yeni dizisi Üvey Anne bu akşam ekrana gelecek.

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Dizinin oyuncuları arasında; Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Ayşen İnci, Mihriban Er, İbrahim Şahin, Bengü Balta, Nehir Gökdemir, Doruk Öztürk, Ali Yerlikaya, Ecenaz Üçer, Yasemin Nil Yılmaz, Duygu Erokan, Göker Ersivri, Deniz Hiracan, Selinda Nur Keküllüoğlu gibi başarılı oyuncular bulunuyor.

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Alışılagelmiş yaz dizilerinden farklı bir konsepti olduğu vurgulanan Üvey Anne dizisinde bir babanın çocuklarına olan bağlılığı anlatılacak.

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