Uyanış: Büyük Selçuklu'da görkemli savaş sahnesi! Uyanış: Büyük Selçuklu 14. yeni bölümden çarpıcı fragman

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin 28 Aralık Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 14. yeni bölümündeki büyük savaş sahnesi, Selçuklu Tarihi’nin en çetin dönemini ekranlarda yeniden canlandıracak.

Sultan Melikşah’a hayat veren Buğra Gülsoy’un 4 saat süren hazırlığının ardından günler öncesinden planlanan ve arka planda büyük bir teknik ekibin özveriyle çalıştığı ihtişamlı savaş sahnesi 2 günde tamamlandı.

50 dublör ve 150 figüranın yer aldığı sahnede Sultan Melikşah, Kamaç (Egemen Yavuz) ve Selçuklu askerleri, ezeli düşmanları Bizanslılar ile karşı karşıya geliyor. Oyunculara özel savaş makyajının yapıldığı, çamur ve toz içinde zorlu anların yaşandığı uzun süren sahnenin çekimlerini dizinin yapımcısı, genel yönetmeni ve de senaristlerinden Emre Konuk da takip etti.



Tarihi dram türünün sadece Türkiye’de değil, dünyanın pek çok ülkesinde de başarılı örnekleri arasında gösterilen ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’, yeni bölümüyle 28 Aralık Pazartesi saat 20:00’da TRT 1’de izleyicilerle buluşacak.

