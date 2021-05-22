Uyanış Büyük Selçuklu'ya transfer olan Barış Arduç partneri Serenay Sarıkaya'yı ortada bıraktı!

'Uyanış Büyük Selçuklu' dizisinde Sultan Alparslan döneminin başlayacağı konuşulurken, bu karaktere kimin hayat vereceği merak konusu olmuştu. Akli Film imzası taşıyan dizinin başarılı oyuncu Barış Arduç ile el sıkıştığının ortaya çıkması büyük ses uyandırmıştı. Yeni projleriyle gündeme gelen Arduç, hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

'Uyanış Büyük Selçuklu' dizisiyle el sıkışan Arduç'un, dijital platformda yayınlanmak üzere anlaşma yaptığı Şahmeran dizinde rol almaktan vazgeçtiği öne sürüldü.

YENİ PROJESİ İÇİN ELİNİN TERSİYLE İTTİ

Yeni dizi ile anlaşma imzalayan Barış Arduç, başrolünde Serenay Sarıkaya ile yer alacağı 'Şahmeran' adlı dizide ki rolünü bırakma kararı aldığı ortaya çıktı.

Öte yandan Sultan Alparslan'a hayat verecek olan Arduç'un gelişiyle beraber Mehmet Özgür dışında bütün kadro yenileneceği iddia edildi.

Birsen Altuntaş'ın haberinde ise, "Barı Arduç, Uyanış için Tims&B'nin Netflix için Adana'da çekeceği Serenay Sarıkaya'lı Şahmeran dizisinden vazgeçtiği öğrenildi." ifadeleri yer aldı.



