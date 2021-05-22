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Uyanış Büyük Selçuklu'ya transfer olan Barış Arduç partneri Serenay Sarıkaya'yı ortada bıraktı!

22.05.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde TRT'nin fenomen tarihi dizisi 'Uyanış Büyük Selçuklu' adlı dizinin kadrosuna dahil olmasıyla gündeme gelen Barış Arduç, el sıkıştığı başka bir diziden vazgeçtiği öğrenildi. Arduç'un aldığı bu yeni karar ise meydanın gündemine gelirken partneri Serenay Sarıkaya'yı yarı yolda bırakması ile çok konuşuldu.

Uyanış Büyük Selçuklu'ya transfer olan Barış Arduç partneri Serenay Sarıkaya'yı ortada bıraktı!

'Uyanış Büyük Selçuklu' dizisinde Sultan Alparslan döneminin başlayacağı konuşulurken, bu karaktere kimin hayat vereceği merak konusu olmuştu. Akli Film imzası taşıyan dizinin başarılı oyuncu Barış Arduç ile el sıkıştığının ortaya çıkması büyük ses uyandırmıştı. Yeni projleriyle gündeme gelen Arduç, hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

'Uyanış Büyük Selçuklu' dizisiyle el sıkışan Arduç'un, dijital platformda yayınlanmak üzere anlaşma yaptığı Şahmeran dizinde rol almaktan vazgeçtiği öne sürüldü.

YENİ PROJESİ İÇİN ELİNİN TERSİYLE İTTİ

Yeni dizi ile anlaşma imzalayan Barış Arduç, başrolünde Serenay Sarıkaya ile yer alacağı 'Şahmeran' adlı dizide ki rolünü bırakma kararı aldığı ortaya çıktı.

Uyanış Büyük Selçuklu'ya transfer olan Barış Arduç partneri Serenay Sarıkaya'yı ortada bıraktı!

Öte yandan Sultan Alparslan'a hayat verecek olan Arduç'un gelişiyle beraber Mehmet Özgür dışında bütün kadro yenileneceği iddia edildi.

Uyanış Büyük Selçuklu'ya transfer olan Barış Arduç partneri Serenay Sarıkaya'yı ortada bıraktı!

Birsen Altuntaş'ın haberinde ise, "Barı Arduç, Uyanış için Tims&B'nin Netflix için Adana'da çekeceği Serenay Sarıkaya'lı Şahmeran dizisinden vazgeçtiği öğrenildi." ifadeleri yer aldı.


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Anahtar Kelimeler:
Netflix Barış Arduç Serenay Sarıkaya
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