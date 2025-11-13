Mynet Trend

'Uyarıyorum' diye başladı! Hem il il hem ilçe ilçe sıraladı: 'Buralardan ev almayın, kiralık tutmayın'

Deprem kabusu yaşadığımız coğrafyanın değişmeyen bir gerçeği olarak kendini bize her gün hatırlatıyor. İstanbul, Balıkesir, İzmir derken farklı büyüklükteki sarsıntılar hayatımızın bir parçası haline geldi. Sarsıntılar devam ederken deprem Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan vatandaşlara kritik bir uyarı geldi. İl il ve ilçe ilçe bir liste paylaşan Ercan hem buralardan ev almayın hem de kiralık tutmayın dedi. İşte o şehirler...

Ufuk Dağ

Türkiye deprem fırtınasındaki günlerine devam ediyor. İstanbul ve Balıkesir'deki depremlerin ardından bölge halkında panik havası arttı. Sındırgı günlerdir durmadan sallanıyor. Bugün bile 4 üzeri 3 depreme maruz kalan şehirde sarsıntıların ne kadar süreceği merak ediliyor.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Depremler sadece Balıkesir'i değil çevre illeri de etkiliyor. Her gün binlerce insan depreme maruz kalıyor. Bu kadar sarsıntının içinde herkes evinin sağlamlığını, şehrin zemininin durumunu merak ediyor. Gözler bu konuda uzmanlara çevrildi. Hemen hemen her uzman sağlam yapı vurgusu yapıyor.

Son uyarı ise Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımdan bulunan Ercan bu kez endişe ettiği il ve ilçeleri sıraladı. Özellikle de, 'Buralardan ev almayın kiralık tutmayın' dedi. Ercan saydığı yerleşim bölgelerindeki konutlarla ilgilenenlere de yer yapı güvenlik belgelerini incelemelerini istedi.

'Uyarıyorum' ikazıyla başlayan Ercan paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Tire, Ödemiş, Torbalı, Aydın efeler, Manisa Turgutlu, Kemalpaşa, İzmir-Bayraklı, Bornova ovası, Menemen ovası, İnciraltı, Bostanlı , Alaybey, Mavişehir, Çiğli, Balıkesir, Afyonkarahisar, İzmit, İstanbul-Ataköy, Yeşilköy, Haramidere, Bakırköy Yeşilyurt, Avcılar, Büyükçekmece, Beylikdüzü- Dalyan, Pınarkent, Gürpınar, Esenyurt, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Kağıthane, Zeytinburnu, Tuzla sahil , Kocaeli-Gölcük, Düzce, Kaynaşlı, Bolu, Adapazarı, Tekirdağ, Bandırma, Yalova, Adana, Çukurova, Ceyhan, Mersin, Erzincan, Tokat , Amasya, Bursa-Nilüfer , Osmangazi, Yıldırım, Muğla-Fethiye gibi kentlerimizde; sulak, gevşek, birinci derece verimli tarım alanlarına dikilmiş olan çok katlı dikintiler deprem sırasında sarsıntıyı üçle beş kat büyüterek yapıyı hoplatacak, ayrıca rezonansa gelerek aşırı çalkalanacak, buna dayanamayanlar göçme ile karşı karşıya kalacaktır. Lütfen bu gibi yerlerden konut satın almayın, ayrıca kiraya tutmayın.

İlgilendiğiniz yapının Yer-Yapı güvenlik belgesini isteyiniz. Olumsuz ise vazgeçiniz. Depremler ile sarsıntılarda yaşamak için sağlam yerde sağlam yapı.

