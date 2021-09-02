Uygun fiyatlı Tecno Spark 8 pazara girdi

Tecno Spark 8 ismiyle satışa sunulan modelde MediaTek tarafından geliştirilen Helio P22 yonga seti bulunuyor. Sistemini 2GB RAM ile destekleyen modelin dahili depolama alanı ise 64GB. Eğer bu alan benim için yeterli değil derseniz telefonda microSD kart desteğinin bulunduğunu da hatırlatalım.

5000 mAh’lık hayli büyük bir bataryadan beslenen Tecno Spark 8’de 6.5 inçlik HD+ çözünürlükte IPS LCD Ekran yer alıyor.

Telefon kutudan ilk çıktığında Tecno’nun kendi geliştirdiği arayüz olan HiOS 7.6 ile çalışıyor. Android 11 Go Edition yüklü olan telefonda microUSB şarj girişi mevcut.

İlk olarak Asya pazarında satışa sunulması planlanmış olan telefonun fiyatı ise yalnızca 130 dolar. Bu fiyatın mevcut özelliklerde bir cihaz için makul olduğunu söyleyebiliriz.

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