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Uyku şekliniz sizi ele veriyor! Uyku şekliniz kişiliğiniz hakkında neleri gösteriyor?

08.06.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzmanlar bir kişinin karakterini çözümleyebilmek için uyku sırasındaki şekline bakılması gerektiğini vurguluyor. Gece uyumadan önce aldığınız pozisyon, uykuya dalmanızı sağlayan en sevdiğiniz pozisyon sizin kişiliğiniz ve karakteriniz hakkında birçok mesaj veriyor. İşte uyuma şeklinize göre karakter analizi...

Uyku şekliniz sizi ele veriyor! Uyku şekliniz kişiliğiniz hakkında neleri gösteriyor?

Uyku hali insanların en savunmasız olduğu nadir anlardan bir tanesidir. Uyku sırasında ya da öncesinde bedenin aldığı pozisyon aslında bilinçaltının bir yansıması olarak kişiliğe dair gizlenen mesajları da içerisinde barındırıyor.

YAN YATMA

1

Yan yatarken dizlerinizi dışarı çıkarmadan uyuyorsanız o zaman sakin ve güvenilir bir insan olduğunuzu söyleyebiliriz. Gelecekten korkan bir yapınız olduğunu vurgulamak gerekirken aslında olaylara karşı sert bir tavrınız olduğunu söylemek de yanlış olmaz. Hayatınızda meydana gelen tüm değişikliklere karşı kolayca uyum sağlayabilirsiniz.

CENİN POZİSYONU

2

Cenin pozisyonunda uyuyorsanız, genellikle korunmaya, anlaşılmaya ve sempati duymaya ihtiyacınız olduğunu belirtmek mümkündür. Bu şekilde kıvrılarak çevrenizde karşılaştığınız sorunlardan kendinizi soyutlamaya çalışırsınız. Yetenekleriniz ve potansiyeliniz için mükemmel çıkış, resim yapmak, dans etmeyi öğrenmek veya bir blog yazmak olacaktır.

KOLLAR VE BACAKLAR SERBEST YÜZÜSTÜ

3

Kollarınız ve bacaklarınız dışarı çıkmış halde yüzüstü yatarak uyuyorsanız , o zaman bir lidersiniz. Dürtüselsiniz ve inisiyatif alıyorsunuz. Hem kişisel hem de profesyonel yaşamınızda düzenin olduğundan emin olmak sizin en büyük özelliğinizdir. Büyük olasılıkla her şeyi önceden planlamayı tercih ediyorsunuz ve sürprizlerden hoşlanmıyorsunuz. Sorumluluk duygunuz, büyük başarılar elde etmenize yardımcı oluyor.

SIRTÜSTÜ YATMA

4

Sırt üstü yatarak uyuyorsanız , büyük ihtimalle hayatı seven, ilgi odağı olmaya alışmış ve iyi arkadaşlıktan hoşlanan pozitif bir insansınız. Her zaman doğruyu söylemeyi tercih ederek, inatla ve ısrarla ama mantıklı bir şekilde ilerliyorsunuz. Bu pozisyonda uyuyan insanlar genellikle çok güçlü kişiliklere sahiptir.

ASKER POZİSYONU

5

Dikkatli bir asker gibi uyuyorsanız , muhtemelen iyi ayarlanmış, hayattaki amaçlarının ne olduğunu bilen ve kararlı bir şekilde onlara ulaşmak için çabalayan bir insansınız. Katı, bilgiç ve talepkar olabilirsiniz, ancak her şeyden önce kendinizden çok şey bekliyorsunuz.

SERBEST DÜŞÜŞ POZİSYONU

6

Tek bacağınızı kaldırarak uyuyorsanız , ruh haliniz çok hızlı değişkenlik gösteriyor. Bu da çoğu zaman çevrenizdeki insanların kafasını karıştırıyor. Genellikle her türlü maceraya kapılan, tahmin edilemez bir kişiliğe sahip olabilirsiniz. Kararlı olmayı ve bir seçim yapmayı zor buluyorsunuz. Genel olarak yaşamda, istikrar, huzur ve sessizlik ve titizliği tercih edersiniz.

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