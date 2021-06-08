Uyku şekliniz sizi ele veriyor! Uyku şekliniz kişiliğiniz hakkında neleri gösteriyor?

Uyku hali insanların en savunmasız olduğu nadir anlardan bir tanesidir. Uyku sırasında ya da öncesinde bedenin aldığı pozisyon aslında bilinçaltının bir yansıması olarak kişiliğe dair gizlenen mesajları da içerisinde barındırıyor.

YAN YATMA

Yan yatarken dizlerinizi dışarı çıkarmadan uyuyorsanız o zaman sakin ve güvenilir bir insan olduğunuzu söyleyebiliriz. Gelecekten korkan bir yapınız olduğunu vurgulamak gerekirken aslında olaylara karşı sert bir tavrınız olduğunu söylemek de yanlış olmaz. Hayatınızda meydana gelen tüm değişikliklere karşı kolayca uyum sağlayabilirsiniz.

CENİN POZİSYONU

Cenin pozisyonunda uyuyorsanız, genellikle korunmaya, anlaşılmaya ve sempati duymaya ihtiyacınız olduğunu belirtmek mümkündür. Bu şekilde kıvrılarak çevrenizde karşılaştığınız sorunlardan kendinizi soyutlamaya çalışırsınız. Yetenekleriniz ve potansiyeliniz için mükemmel çıkış, resim yapmak, dans etmeyi öğrenmek veya bir blog yazmak olacaktır.

KOLLAR VE BACAKLAR SERBEST YÜZÜSTÜ

Kollarınız ve bacaklarınız dışarı çıkmış halde yüzüstü yatarak uyuyorsanız , o zaman bir lidersiniz. Dürtüselsiniz ve inisiyatif alıyorsunuz. Hem kişisel hem de profesyonel yaşamınızda düzenin olduğundan emin olmak sizin en büyük özelliğinizdir. Büyük olasılıkla her şeyi önceden planlamayı tercih ediyorsunuz ve sürprizlerden hoşlanmıyorsunuz. Sorumluluk duygunuz, büyük başarılar elde etmenize yardımcı oluyor.