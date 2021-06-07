Uyku sorunu çekenler dikkat! Bu tekniklerle saniyeler içerisinde uykuya dalabilirsiniz

Başınızı yastığa koyduğunuzda genellikle sizi endişelendiren ve rahatsız olmanıza neden olan durumlar aklınıza gelir. Bunlar uykuya dalma sürenizi yavaşlatır. Uykuya dalmak için kullanabileceğiniz basit yöntemleri sizler için araştırdık.
Bu teknik Dr. Andrew Weil, tarafından tasarlanmış bir nefes egzersizidir. İnsanların nefeslerini ve tepkilerini kontrol etmesine dayanan bu sistem sadece 60 saniyede uykuya dalmanıza yardımcı oluyor. Bu egzersizi her gün uygularsanız kısa sürede sorunsuz bir uyku deneyimi yaşayabilirsiniz.
1930 yılında Edmund Jacobson tarafından geliştirilen teknik fiziksel ve ruhsal rahatlamanın yolunu açuyor. Kademeli kas gevşemesi olarak isimlendirilen teknik daha çabuk uykuya dalmanıza yardımcı olur.
Bu sıkılaştırma tekniği, vücudunuzdaki bütün kasların aşamalı olarak gerginliğini kaybetmesine ve rahatlamasına yardımcı olur.
Bu teknik aslında tamamen ters psikoloji olarak ilerler. Sürekli olarak düşünmenizi ve kendinize uyanık kalmayı emretmeyi önerir. Bu, uykusuzluğun yarattığı endişeyi ve uyanık kalmanın yarattığı kaygıyı azaltarak daha hızlı uykuya dalmanıza yardımcı olur.
Uyku sıkıntısı çekmenin yaygın bir nedeni kaygıdır. Araştırmalara göre, huzurlu ve mutlu bir ortamda hayal kurmak kaygı dolu kötü düşüncelerin uzaklaşmasına yardımcı olur.
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