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Uyku sorunu çekenler dikkat! Bu tekniklerle saniyeler içerisinde uykuya dalabilirsiniz

07.06.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyku vücudun dinlenmesi için ihtiyacı olan en önemli zamandır. Dünya Sağlık Örgütü, sağlıklı bir bedene sahip olmak için günlük 8 saat uykuyu tavsiye ediyor. Uyumak için yatağa yatıyor ancak bir sağa bir sola dönerek saatler harcıyorsanız bu uykuya dalma teknikleri hayatınızı kurtaracak.

Uyku sorunu çekenler dikkat! Bu tekniklerle saniyeler içerisinde uykuya dalabilirsiniz

Başınızı yastığa koyduğunuzda genellikle sizi endişelendiren ve rahatsız olmanıza neden olan durumlar aklınıza gelir. Bunlar uykuya dalma sürenizi yavaşlatır. Uykuya dalmak için kullanabileceğiniz basit yöntemleri sizler için araştırdık.

4-7-8 TEKNİĞİ

Bu teknik Dr. Andrew Weil, tarafından tasarlanmış bir nefes egzersizidir. İnsanların nefeslerini ve tepkilerini kontrol etmesine dayanan bu sistem sadece 60 saniyede uykuya dalmanıza yardımcı oluyor. Bu egzersizi her gün uygularsanız kısa sürede sorunsuz bir uyku deneyimi yaşayabilirsiniz.

  • İlk olarak ağzınızı yarım bir şekilde açarak tamamen nefes verin.
  • Ardından dudak kapatın ve burnunuzdan sessizce nefes alın. Bu işlemi yaparken içinizden sessize 4’e kadar sayın.
  • Bu nefesi 7 saniye tutun ve rahatlayın.
  • Ardından 8 saniye boyunca tamamen nefes verin.

AŞAMALI KAS GEVŞEMESİ

1930 yılında Edmund Jacobson tarafından geliştirilen teknik fiziksel ve ruhsal rahatlamanın yolunu açuyor. Kademeli kas gevşemesi olarak isimlendirilen teknik daha çabuk uykuya dalmanıza yardımcı olur.

  • Kolları 5 saniye boyunca gerin. Ardından 10 saniye boyunca kolları gevşetin.
  • Kolların ardından alın kaslarını kasıp gevşetin.
  • Alın kaslarının sonrasında ise sırada yanaklar var. Yanak kaslarını sıkın ve birkaç saniye sonra rahatlatın.
  • Yanaklardan sonra ise ağzınızı ve çenenizi sıkın. Gevşeterek kaslarınızın rahatlamasına izin verin.
  • Yanaklardan sonra ise sırada boyun geliyor. Boyun kaslarını sağa sola hareket ettirecek gevşetin.

Bu sıkılaştırma tekniği, vücudunuzdaki bütün kasların aşamalı olarak gerginliğini kaybetmesine ve rahatlamasına yardımcı olur.

UYANIK KALMAYA ÇALIŞIN

Bu teknik aslında tamamen ters psikoloji olarak ilerler. Sürekli olarak düşünmenizi ve kendinize uyanık kalmayı emretmeyi önerir. Bu, uykusuzluğun yarattığı endişeyi ve uyanık kalmanın yarattığı kaygıyı azaltarak daha hızlı uykuya dalmanıza yardımcı olur.

HAYAL KURMAK

Uyku sıkıntısı çekmenin yaygın bir nedeni kaygıdır. Araştırmalara göre, huzurlu ve mutlu bir ortamda hayal kurmak kaygı dolu kötü düşüncelerin uzaklaşmasına yardımcı olur.

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