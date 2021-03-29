Uykuda öleceğini düşünenlerin ve uykudan korkanların hastalığı: Hipnofobi

Birçoğumuz çalışma saatleri yüzünden gün içerisinde uykusuzluk yaşarız, eve gidip bir an önce uyumanın hayalini kurarız. Ancak daha önce belki de hiç duymadığınız hipnofobi hastalığına sahip olanlar uyumamak için yoğun bir çaba sarf ederler. Hipnofobi yani uykudan korkma hastalığı ölümcül nedenlere yol açabilecek zor bir korkudur.

Hipnofobi yaşayan kişi uykusu gelmeye başladıktan sonra derin bir endişe duyar ve zaman geçtikçe endişe seviyesi artar. Bu endişe ve korku halinin temelinde genellikle uyku sırasında yaşayabilecekleri kötü durumlardan tedirginlik duyma hissi yatar. Uykudan korkma hastalığına sahip kişilerin yaşadığı belirtiler kişiden kişiye göre değişebilmektedir. Hipnofobi yaşayan kişilerde en sık görülen korku durumu uykudan uyanamamak oluyor. Düzensiz uykunun getirisi olarak bu kişilerin fiziksel ve zihinsel anlamda yaşam kalitelerinde düşüş meydana gelir.

Hipnofobiye sahip hastalar genelde uyumamak için direnir ve çeşitli uyarıcı ilaçlar kullanırlar. Hipnofobiye sahip olan hastalar genelde kabus görmekten çekinirler. Yatağa girdikleri anda korkuları büyümeye başlar ve had safhaya ulaşır.