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Uykuda öleceğini düşünenlerin ve uykudan korkanların hastalığı: Hipnofobi

Seray Üstün Seray Üstün
29.03.2021 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzenli ve kaliteli bir uyku hayat kalitesini arttırmanın yanında bağışıklık sistemini de düzenler. Kaliteli ve yeterli bir uyku vücudu dinlendirir ve güne daha enerjik başlanmasına yardımcı olur. Uykuyu çok sevenler olduğu gibi uyumaktan korkanlar olduğunu biliyor muydunuz?

Uykuda öleceğini düşünenlerin ve uykudan korkanların hastalığı: Hipnofobi

Birçoğumuz çalışma saatleri yüzünden gün içerisinde uykusuzluk yaşarız, eve gidip bir an önce uyumanın hayalini kurarız. Ancak daha önce belki de hiç duymadığınız hipnofobi hastalığına sahip olanlar uyumamak için yoğun bir çaba sarf ederler. Hipnofobi yani uykudan korkma hastalığı ölümcül nedenlere yol açabilecek zor bir korkudur.

Hipnofobi yaşayan kişi uykusu gelmeye başladıktan sonra derin bir endişe duyar ve zaman geçtikçe endişe seviyesi artar. Bu endişe ve korku halinin temelinde genellikle uyku sırasında yaşayabilecekleri kötü durumlardan tedirginlik duyma hissi yatar. Uykudan korkma hastalığına sahip kişilerin yaşadığı belirtiler kişiden kişiye göre değişebilmektedir. Hipnofobi yaşayan kişilerde en sık görülen korku durumu uykudan uyanamamak oluyor. Düzensiz uykunun getirisi olarak bu kişilerin fiziksel ve zihinsel anlamda yaşam kalitelerinde düşüş meydana gelir.

Hipnofobiye sahip hastalar genelde uyumamak için direnir ve çeşitli uyarıcı ilaçlar kullanırlar. Hipnofobiye sahip olan hastalar genelde kabus görmekten çekinirler. Yatağa girdikleri anda korkuları büyümeye başlar ve had safhaya ulaşır.

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Uykudan korkma hastalığına sahip olan kişiler gece boyunca sık sık uyanır. Bir süre sonra uykuya daldıklarında ise kalitesiz ve huzursuz bir uykuya teslim olurlar. Kalitesiz bir uyku sonrasında yorgun ve bitkin uyanan hastalar, günlerini düşük bir enerjiyle geçirirler. Hayat kalitesini etkileyen yetersiz uyku, kişiyi depresyona sürükleyebilir. İlk başlarda fobi olarak kendisini gösteren bu hastalığın ilerleyen aşamalarında anksiyete nöbetleri baş gösterir.

Uykudan korkma hastalığının tedavisi ise, hastanın kaygı bozukluğunun derecesine bağlı olarak değişmektedir. Uzmanlar tedavinin yanında yoga ve meditasyonun da bu fobiyi yenmede yardımcı olabileceğini belirtiyor.

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