Uyum eş anlamlısı nedir? Uyum kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Uyuma dair pek çok cümle ve pek çok nasihat dilimizde bulunur. Örneğin "uyumlu ol", "insanlarla uyumlu geçin" gibi birçok nasihat söylenir. Aynı şekilde uyum kelimesini başka kelimeler ile karşılamak da mümkündür. Uyum kelimesi Türkçe kökenli bir kelime olmasından dolayı uzun yıllardır kullanılan bir kelimedir. Eski Türkçede "ardından gitmek, uymak, izlemek" anlamlarına gelen "ud-" kökünden türemiştir. Türk Dil Kurumuna göre ise anlamı şu şekildedir:

Bir bütünün parçaları arasında bulunan uygunluk

Toplumsal çevreye veya bir duruma uyma, uyum sağlama

Bir cismin görüntüsünü tam ağ tabaka üzerine düşürebilmek için göz merceğinin dışbükeylik derecesini çoğaltıp azaltması olayı

Ortak özellikleri açısından sesler arasındaki uygunluk

Uyum kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Dilimizde yer alan pek çok kelimenin aynı zamanda anlamdaş kelimesi de vardır. Bu kelimeler birbirleri yerine kullanılabilen kelimelerdir. Anlamdaş kelimeler yazılışları ve okunuşları farklı ama anlamları aynı olan kelimeler olarak bilinir. Bir kelimeyi anlam olarak başka bir kelime ile karşılamak durumu eş anlamlı olarak adlandırılır. Uyumun eş anlamlısı olan kelime de aynı zamanda uyum ile aynı anlamı karşılayan kelimedir.

Uyum kelimesi gibi aynı anlamlara gelen ve uyum yerine kullanılabilen birçok karşılığı bulunur. Uyum kelimesinin eş anlamı olan kelime cümle içinde uyum ile aynı anlamda kullanıldığından dolayı cümlenin anlamı değişmez ya da bozulmaz. Ancak uyum kelimesi farklı alanlarda kullanıldığı için uyum eş anlamlısı kelimeleri kullanırken cümlenin anlamı kontrol edilmelidir. Uyum eş anlamlısı kelimeler:

Ahenk

Akort

Düzen

Entegrasyon

Geçim

Harmoni

İntibak

Mutabakat

Uyumun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Uyum kelimesi ile aynı anlama gelen eş anlamlı kelimeler; ahenk, intibak, düzen ve armoni kelimeleridir. Uyum yerine kullanılabilen bu birbirinden farklı kelimelerin hepsi aynı anlama gelir. Bu kelimeler cümleler ile örneklendirildiği zaman eş anlamlı kelimeler konusu çok daha kolay bir şekilde anlaşılabilir. Uyumun eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: