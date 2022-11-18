EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Tükenmek eş anlamlısı nedir? Tükenmek kelimesinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Tükenmek eş anlamlısı nedir? Tükenmek kelimesinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

17.11.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir şeyin tamamen yok olması anlamında kullanılan tükenmek kelimesi, mecazi olarak da kullanılan bir kelimedir. Yorulmak, hâlsiz düşmek ve gücü kalmamak anlamlarında da tükenmek kelimesi mecazi olarak kullanılır. Tükenmek kelimesi ile aynı anlama gelen eş anlamlı kelimeler vardır. Bu kelimeler birbirleri yerine ve tükenmek sözcüğü yerine kullanılabilir. Peki, tükenmek kelimesinin eş anlamı olan kelimeler nelerdir?

Tükenmek eş anlamlısı nedir? Tükenmek kelimesinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Dilimizde yer alan tükenmek kelimesi günlük hayatta ve özellikle sosyal medyada sıkça kullanılan bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre çeşitli anlamlara sahip olan tükenmek, hem tek başına hem de farklı kelimelerle birlikte cümle içinde kullanılabilir. Eski Türkçe "tüke-" fiilinden türeyen tükenmek kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Bitmek, sona ermek, tükenmek
  • Güçsüzleşmek, bitkinleşmek, yılgınlaşmak
  • Verimliliğini yitirmek, söyleyecek sözü kalmamak
Nesil eş anlamlısı nedir? Nesil eş anlamlısı nedir?

Tükenmek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Türk dilinde yazılış ve okunuş bakımından farklı olsalar da bazı kelimeler birbirleri yerine kullanılabilir. Bu kelimeler de anlamdaş ya da eş anlamlı kelimeler olarak bilinir. Türkçenin zengin bir dil oluşunu eş anlamlı kelimelerin çokluğundan da anlayabiliriz. Tükenmenin eş anlamlısı olan sözcük cümlede tükenmek yerine kullanıldığında cümlenin anlamı bozulmaz. Tükenmek kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

  • Bitmek
  • Erimek
  • Geçmek
  • Sönmek
Sesteş eş anlamlısı nedir? Sesteş eş anlamlısı nedir?

Tükenmenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tükenmek yerine kullanılabilen birden fazla eş anlamlı kelime vardır. Dilimizde eş anlamlı kelimeler bir tane de olabilir, birden fazla da olabilir. Tükenmenin eş anlamlı kelimeleri tükenmek yerine kullanılabilen kelimelerdir. Tükenmek ve eş anlamlı kelimeleri ile ilgili örnekler konuyu pekiştirmeye yardımcı olur. Tükenmek eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Gençliğinin baharında bitip gitti.
  • O da kendini bile bile bir masal uğruna eridi.
  • Vefasız bir kadına aşık olduğu için tüm duyguları söndü.
  • Kainatta yaratılan her şey elbet bir gün biter.
  • Yavaş yavaş tüm sevgisi ve saygısı geçer.
Pür eş anlamlısı nedir? Pür eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İyi eş anlamlısı nedir?İyi eş anlamlısı nedir?
Teklif eş anlamlısı nedir?Teklif eş anlamlısı nedir?
KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak?

Sal eş anlamlısı nedir?

Sal eş anlamlısı nedir?

Merakla bekleniyordu! Sınav sonuçları açıklandı

Merakla bekleniyordu! Sınav sonuçları açıklandı

Mektup eş anlamlısı nedir?

Mektup eş anlamlısı nedir?

İlginizi Çekebilir

Devasa göğüsleri sebebiyle obez dediler! Kilosunun yarısı..

Devasa göğüsleri sebebiyle obez dediler! Kilosunun yarısı..

42 kilometrelik maratonu baştan sona sigara içerek tamamladı!

42 kilometrelik maratonu baştan sona sigara içerek tamamladı!

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Yetimhane ziyaretine bikiniyle gitti! Eleştirilerin hedefi oldu

Yetimhane ziyaretine bikiniyle gitti! Eleştirilerin hedefi oldu

Selüliti bitiren doğal karışım! Her sabah bir bardak için

Selüliti bitiren doğal karışım! Her sabah bir bardak için

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.