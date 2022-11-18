Tükenmek eş anlamlısı nedir? Tükenmek kelimesinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Dilimizde yer alan tükenmek kelimesi günlük hayatta ve özellikle sosyal medyada sıkça kullanılan bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre çeşitli anlamlara sahip olan tükenmek, hem tek başına hem de farklı kelimelerle birlikte cümle içinde kullanılabilir. Eski Türkçe "tüke-" fiilinden türeyen tükenmek kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Bitmek, sona ermek, tükenmek

Güçsüzleşmek, bitkinleşmek, yılgınlaşmak

Verimliliğini yitirmek, söyleyecek sözü kalmamak

Tükenmek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Türk dilinde yazılış ve okunuş bakımından farklı olsalar da bazı kelimeler birbirleri yerine kullanılabilir. Bu kelimeler de anlamdaş ya da eş anlamlı kelimeler olarak bilinir. Türkçenin zengin bir dil oluşunu eş anlamlı kelimelerin çokluğundan da anlayabiliriz. Tükenmenin eş anlamlısı olan sözcük cümlede tükenmek yerine kullanıldığında cümlenin anlamı bozulmaz. Tükenmek kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

Bitmek

Erimek

Geçmek

Sönmek

Tükenmenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tükenmek yerine kullanılabilen birden fazla eş anlamlı kelime vardır. Dilimizde eş anlamlı kelimeler bir tane de olabilir, birden fazla da olabilir. Tükenmenin eş anlamlı kelimeleri tükenmek yerine kullanılabilen kelimelerdir. Tükenmek ve eş anlamlı kelimeleri ile ilgili örnekler konuyu pekiştirmeye yardımcı olur. Tükenmek eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler: