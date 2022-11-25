Uygulama eş anlamlısı nedir? Uygulama kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Pek çok kelimede olduğu gibi uygulama kelimesi de Türkçe bir sözcüktür. Yeni Türkçe olan "uygu" kelimesine eklenen "+lA" ekiyle fiil hâlini alan "uygula-" kelimesinden türemiştir. Uygulama kelimesi temel olarak uygulamak işini karşılayan bir ifadedir. Uygulama kelimesi anlamı Türk Dil Kurumunda şu şekilde ifade edilir:

Uygulamak işi

Kurumsal bir ilkeyi, bilgiyi veya düşünceyi herhangi bir alanda hayata tatbik etme

Bir sanat ve bilim dalının ilkelerini düşünce alanından uygulama alanına geçirip gerçekleştirme işi

Yürütüm

Uygulama kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Eş anlamlısı bulunan kelimelerden biri de uygulama kelimesidir. Uygulama kelimesi ve uygulama kelimesinin eş anlamı olan kelimeler cümle içinde birbirlerinin yerine kullanıma uygundur. Uygulamanın eş anlamlısı birden fazla sözcükten oluşur. Eş anlamlı kelimelerin özellikleri arasında bulunan yazılış ve okunuş farkı aynı şekilde uygulama ve eş anlamlıları ile de geçerlidir. Fakat yazılışları ve okunuşları farklı olan bu kelimelerin hepsi aynı anlama gelir.

Cümle içinde uygulama ve eş anlamlıları da uygulamanın anlamlarda kullanılır. Pek çok alanda karşımıza çıkan uygulama eş anlamlısı kelimeler günlük hayatta duyduğumuz ve kullandığımız kelimeler arasında yer alır. Uygulamanın eş anlamlısı kelimeler:

İnfaz

Tatbikat

Tatbik

Pratik

Ameliye

Kılgı

Uygulamanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimizde bulunan ve eş anlamlısı bulunan kelimelerden biri de uygulama kelimesidir. Eş anlamlı kelimeler dilin zenginliği gösterdiği gibi kelime alternatifi de sunar. Uygulama yerine kullanılabilen eş anlamlı sözcükle yazılışları ve dolayısıyla da okunuşları bakımından her biri birbirinden farklı olan bu kelimeler cümle içinde aynı anlama gelir. Örnek cümleler ile açıklamak konuyu daha iyi anlamaya yardımcı olur. Uygulama kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler: