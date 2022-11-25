EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Uygulama eş anlamlısı nedir? Uygulama kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Uygulama eş anlamlısı nedir? Uygulama kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

25.11.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş anlamlı kelimeler adından da anlaşıldığı gibi birbirleri ile aynı anlama gelen kelimelerdir. Bu kelimelere anlamdaş da dendiği için cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilirler, bu da cümlede kullanıldıkları zaman cümlenin anlamının değişmeyeceği anlamına gelir. Türkçe kelime bakımından zengin bir dile sahip olduğundan dolayı pek çok kelimenin eş anlamlısı bulunur. Öyle ki bazı kelimelerin birden fazla eş anlamlısı olabilir. Uygulama kelimesi de birden fazla eş anlamlıya sahiptir.

Uygulama eş anlamlısı nedir? Uygulama kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Pek çok kelimede olduğu gibi uygulama kelimesi de Türkçe bir sözcüktür. Yeni Türkçe olan "uygu" kelimesine eklenen "+lA" ekiyle fiil hâlini alan "uygula-" kelimesinden türemiştir. Uygulama kelimesi temel olarak uygulamak işini karşılayan bir ifadedir. Uygulama kelimesi anlamı Türk Dil Kurumunda şu şekilde ifade edilir:

  • Uygulamak işi
  • Kurumsal bir ilkeyi, bilgiyi veya düşünceyi herhangi bir alanda hayata tatbik etme
  • Bir sanat ve bilim dalının ilkelerini düşünce alanından uygulama alanına geçirip gerçekleştirme işi
  • Yürütüm
Sanat eş anlamlısı nedir? Sanat eş anlamlısı nedir?

Uygulama kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Eş anlamlısı bulunan kelimelerden biri de uygulama kelimesidir. Uygulama kelimesi ve uygulama kelimesinin eş anlamı olan kelimeler cümle içinde birbirlerinin yerine kullanıma uygundur. Uygulamanın eş anlamlısı birden fazla sözcükten oluşur. Eş anlamlı kelimelerin özellikleri arasında bulunan yazılış ve okunuş farkı aynı şekilde uygulama ve eş anlamlıları ile de geçerlidir. Fakat yazılışları ve okunuşları farklı olan bu kelimelerin hepsi aynı anlama gelir.

Cümle içinde uygulama ve eş anlamlıları da uygulamanın anlamlarda kullanılır. Pek çok alanda karşımıza çıkan uygulama eş anlamlısı kelimeler günlük hayatta duyduğumuz ve kullandığımız kelimeler arasında yer alır. Uygulamanın eş anlamlısı kelimeler:

  • İnfaz
  • Tatbikat
  • Tatbik
  • Pratik
  • Ameliye
  • Kılgı
Kalp eş anlamlısı nedir? Kalp eş anlamlısı nedir?

Uygulamanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimizde bulunan ve eş anlamlısı bulunan kelimelerden biri de uygulama kelimesidir. Eş anlamlı kelimeler dilin zenginliği gösterdiği gibi kelime alternatifi de sunar. Uygulama yerine kullanılabilen eş anlamlı sözcükle yazılışları ve dolayısıyla da okunuşları bakımından her biri birbirinden farklı olan bu kelimeler cümle içinde aynı anlama gelir. Örnek cümleler ile açıklamak konuyu daha iyi anlamaya yardımcı olur. Uygulama kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Bu konunun tatbiki için nasıl bir planlama hazırladınız?
  • Deprem için tatbikat yaparak ön hazırlık yapmaya çalıştık.
  • Teorik bilgileri pratiğe döktüğün zaman daha iyi anlarsın.
  • Bu infaza ancak tecrübeli ve vazifeli kişiler gelmeli.
  • Bunları öğrendiğinizi düşünmeyin, ameliye yapmadan tam anlamıyla öğrenemezsiniz.
İyi eş anlamlısı nedir? İyi eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İyi eş anlamlısı nedir?İyi eş anlamlısı nedir?
KPSS ZABITA MEMURU ORTAÖĞRETİM PUANI 2022! Zabıta Memuru KPSS ortaöğretim puanı nedir, kaç puan almak gerekli?KPSS ZABITA MEMURU ORTAÖĞRETİM PUANI 2022! Zabıta Memuru KPSS ortaöğretim puanı nedir, kaç puan almak gerekli?
Uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar? MEB açıkladı!Uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar? MEB açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Hakimlik savcılık sınavı ne zaman, saat kaçta?

Hakimlik savcılık sınavı ne zaman, saat kaçta?

Hakimlik savcılık sınavı giriş belgesi nasıl alınır?

Hakimlik savcılık sınavı giriş belgesi nasıl alınır?

Uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar? MEB açıkladı!

Uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar? MEB açıkladı!

MEMUR KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI 2022: Memurluk için KPSS ortaöğretim puanı nedir, memur olmak için kaç puan almak gereklidir?

MEMUR KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI 2022: Memurluk için KPSS ortaöğretim puanı nedir, memur olmak için kaç puan almak gereklidir?

İlginizi Çekebilir

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.