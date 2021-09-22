HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Uyuşturucu bağımlısı genç, annesi ve babaannesine dehşeti yaşattı

Uyuşturucu bağımlısı genç, annesi ve babaannesine dehşeti yaşattı

22.09.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da 13 yaşından bu yana uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen genç, annesini ve babaannesini darp etti. Annesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan genç, evden uzaklaştırma cezası aldı.

Edinilen bilgiye göre, Arzu Toprak (45), 28 yıl önce taksi şoförü Mehmet Ali Toprak (50) ile evlendi. Bu evlilikten çiftin iki çocuğu oldu. Arzu Toprak evlere temizliğe giderek aile bütçesine yardımcı olurken, büyük oğlu M.T. (26) 13 yaşındayken uyuşturucu bağımlısı oldu. Bir süre sonra da anne ile oğlu arasında uyuşturucu kullanmasından dolayı problemler başladı. M.T. annesinden her gün para isteyip uyuşturucu aldığı için aralarında tartışmalar çıktı. M.T., büyüyünce annesini ve evdeki babaannesi Gülsevim Nalsaç’ı (80) darp etmeye başladı.

AW423684_01

Anne Toprak, oğlunun kendisini ve babaannesini darp etmesi üzerine polise şikayette bulundu. Bu nedenle uzaklaştırma verilen M.T.. bir süre cezaevinde de yattı. Ancak M.T., cezaevinden çıkınca tekrar eve gelip yine annesinden uyuşturucu parası alıp onları darp edip ölümle tehdit etmeye devam etti. İki gün önce de annesiyle eve gelen arkadaşı nedeniyle tartışan M.T., annesi ve babaannesini darp etti. Babaannenin iki kolu da darp sonucu morardı. Anne polis merkezine giderek oğlundan şikayetçi oldu. Bunun üzerine gözaltına alınan M.T. adliyeye sevk edildi. Adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan M.T., annesine ve babaannesine yaklaşmama ile evden uzaklaştırma cezası aldı.

AW423684_05

Anne Arzu Toprak, oğlu tarafından defalarca kez darp edildiğini, 80 yaşındaki babaannesini de darp ettiğini belirterek, “Biz bu beladan kurtulamıyoruz. Ben artık şikayet sayımı hatırlamıyorum. 13 yaşından bu yana uyuşturucu kullanıyor, o günden bu güne huzurumuz kalmadı. Bizi sürekli darp ediyor. Oğlum olduğu için çok karmaşık duygular içindeyim. Çok korkuyorum. Uzaklaştırma aldı ancak can güvenliğimiz yok. Bizi öldürmesinden korkuyoruz” diyerek gözyaşlarına boğuldu.Babaanne Gülsevim Nalsaç ise gelinine bir şey yapmaması için torununu durdurmaya çalıştığını ancak kendisini da darp ettiğini söyledi.

AW423684_02

İHA

Otomobilinden uyuşturucu çıkan kadın polis: Cinsel içerikli video ile tehdit edildimOtomobilinden uyuşturucu çıkan kadın polis: Cinsel içerikli video ile tehdit edildim


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kafes dövüşcüsü ölümle burun buruna: Bu kâbustan uyanmak istiyorumKafes dövüşcüsü ölümle burun buruna: Bu kâbustan uyanmak istiyorum
Öldürüp ormana gömdükleri kişilerin kan izlerini alçıyla sıvayarak kapatmışlar!Öldürüp ormana gömdükleri kişilerin kan izlerini alçıyla sıvayarak kapatmışlar!
Eşini başından vurdu, "İntihar etti" diyerek kucağında taşıdı!Eşini başından vurdu, "İntihar etti" diyerek kucağında taşıdı!
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Evden uzaklaştırma cezası çözüm değilki hapis cezası veya tedavi edilmeli yoksa annesine babaanesine hatta babasına bile çok büyük zararlar verebilir.
tedavi edilmiyorsa icabina bakilmali
Rabbim evladında hayırlısını ver. çok üzücü ve inanılmaz zor bir durum Allah yardımcıları olsun inşallah.

En Çok Okunan Haberler

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor!

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor!

Her gün evde altın üretiyorlar! "Herkes yapabilir"

Her gün evde altın üretiyorlar! "Herkes yapabilir"

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve dolu geliyor

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve dolu geliyor

Hastanede skandal! Profesör suçüstü yakalandı

Hastanede skandal! Profesör suçüstü yakalandı

Malezya'nın başı maymun çeteleriyle dertte

Malezya'nın başı maymun çeteleriyle dertte

15 yıl sonra korkunç cinayet ortaya çıktı

15 yıl sonra korkunç cinayet ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Uyarı geldi! Sıcaklıklar düşecek, kar bekleniyor

Uyarı geldi! Sıcaklıklar düşecek, kar bekleniyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Şahin Mengü hayatını kaybetti!

Şahin Mengü hayatını kaybetti!

Para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı ölmüştü! Müebbetle yargılanan öğretmen hakkında karar

Para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı ölmüştü! Müebbetle yargılanan öğretmen hakkında karar

"Fazla ödendi" dedi, 750 bin lirayı devlete iade etti

"Fazla ödendi" dedi, 750 bin lirayı devlete iade etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.