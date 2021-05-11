HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uyuşturucu operasyonunda evden silah ve kılıç çıktı

Uyuşturucu operasyonunda evden silah ve kılıç çıktı

11.05.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de Özel Harekat polislerinin de desteğiyle bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Evde uyuşturucu ile silah, hançer, muşta, kılıç ve çalıntı eşyalar ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonunda evden silah ve kılıç çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.A.’nın evinde uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaştı. Fiziki takip yapan ekipler, evden çıkan S.T.’yi yakalayarak üstünü aradı. Aramada, 0,11 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma' suçundan işlem yapıldı. Ardından adrese Özel Harekat polislerinin de desteğiyle baskın düzenlendi. Narkotik köpeği ile yapılan aramada, 32 gram esrar, 0,46 gram eroin, 17 sentetik hap, hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 32 bin 600 lira, tam otomatik kurusıkı tabanca, 2 tabanca, 3 tüfek, 93 santim uzunluğunda işlemeli kılıç, 67 santim uzunluğunda kılıç, 38 santim uzunluğunda hançer, 2 muşta, 2 çalıntı motosiklet, 1 elektrikli bisiklet, 4 akü, dizüstü bilgisayar, tablet, 11 cep telefonu, 20 kol saati, 8 tamir takım çantası, 4 projektör, matkap, 50 metre elektrik kablosu, 6 kutu içerisinde priz ve çerçevesi, araç hoparlörü ve 2 çalıntı oto teybi ele geçirildi. Evde bulunan F. A., Ş. Ö., ve A.A. gözaltına alındı.

dd8b2b6187ace008ba66a4d5f47d344e

'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, hırsızlık, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından haklarında işlem yapılan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fotoğraf çekiminde akılalmaz olay! Savaş uçağı sahile indiFotoğraf çekiminde akılalmaz olay! Savaş uçağı sahile indi
Eskişehir'de 'uygun fiyatlı baklava' kuyruğuEskişehir'de 'uygun fiyatlı baklava' kuyruğu
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Osmaniye

En Çok Okunan Haberler

2023 seçimleri için flaş iddia: Şimdiden bayram edebilirler

2023 seçimleri için flaş iddia: Şimdiden bayram edebilirler

Gülsüm'ün katilinden 'pes' dedirten istek: Beni serbest bırakın

Gülsüm'ün katilinden 'pes' dedirten istek: Beni serbest bırakın

Eski halinden eser yok şimdi!

Eski halinden eser yok şimdi!

Kızı en büyük destekçisi! "Abla kardeş gibiler"

Kızı en büyük destekçisi! "Abla kardeş gibiler"

İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı belli oldu mu?

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı belli oldu mu?

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Mafyayı nasıl çökerttiğimizi sorarsan anlatırım

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Mafyayı nasıl çökerttiğimizi sorarsan anlatırım

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Çırılçıplak çatıda güneşlendi! Bu görüntüler Burdur'da çekildi

Çırılçıplak çatıda güneşlendi! Bu görüntüler Burdur'da çekildi

Anneler Günü'nde eşinden ve oğlundan dayak yedi

Anneler Günü'nde eşinden ve oğlundan dayak yedi

Thodex olayında bir ilk! Kabul edildi

Thodex olayında bir ilk! Kabul edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.