Uyuşturucu operasyonunda evden silah ve kılıç çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.A.’nın evinde uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaştı. Fiziki takip yapan ekipler, evden çıkan S.T.’yi yakalayarak üstünü aradı. Aramada, 0,11 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma' suçundan işlem yapıldı. Ardından adrese Özel Harekat polislerinin de desteğiyle baskın düzenlendi. Narkotik köpeği ile yapılan aramada, 32 gram esrar, 0,46 gram eroin, 17 sentetik hap, hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 32 bin 600 lira, tam otomatik kurusıkı tabanca, 2 tabanca, 3 tüfek, 93 santim uzunluğunda işlemeli kılıç, 67 santim uzunluğunda kılıç, 38 santim uzunluğunda hançer, 2 muşta, 2 çalıntı motosiklet, 1 elektrikli bisiklet, 4 akü, dizüstü bilgisayar, tablet, 11 cep telefonu, 20 kol saati, 8 tamir takım çantası, 4 projektör, matkap, 50 metre elektrik kablosu, 6 kutu içerisinde priz ve çerçevesi, araç hoparlörü ve 2 çalıntı oto teybi ele geçirildi. Evde bulunan F. A., Ş. Ö., ve A.A. gözaltına alındı.