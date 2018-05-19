MAGAZİN

Uyuşturucudan hapis cezası alan ünlülerden yeni hamle! Harekete geçiyorlar

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.05.2018 05:46 | Son Güncelleme

Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren’in de aralarında olduğu 34 sanığın yargılandığı uyuşturucu davasında ceza yağmış, mahkeme oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca’ya, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan 4 yıl 2 ay hapis, şarkıcı Cenk Eren’e ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası vermişti. Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hapis cezalarına çarptırılan oyuncular karara itiraz edecek.

Uyuşturucudan hapis cezası alan ünlülerden yeni hamle! Harekete geçiyorlar

“Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çeşitli hapis cezalarına çarptırılan oyuncular Gizem Karaca, Çağatay Ulusoy, Yusuf Akgün ile müzisyen Cenk Eren ve menajer Selin Boronkay, karara itiraz edecek.

4 yıl 2 ay hapis cezası alan Yusuf Akgün’ün avukatı Erol Şahin, şunları dedi:

MAHKEMEYE BAŞVURACAKLAR

“Müvekkilimin uyuşturucu ticareti yaptığı veya başkalarına temin ettiği yönünde dosyada delil yok. Mahkeme, sürpriz bir şekilde tüm sanıklara uyuşturucu ticareti suçundan ceza verdi. Dosya kapsamına ve yasaya aykırı bulduğumuz bu kararın bozulması amacıyla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvuracağız.”

Gazete Habertürk'tün haberine göre; Cenk Eren ile Çağatay Ulusoy’un avukatı Şeyda Yıldırım da mahkemenin kararına itiraz edeceklerini söyledi.

Yıldırım, mahkemenin gerekçeli kararını açıklamasından sonra karara yaptıkları itiraz üzerine dava dosyasının İstanbul Bölge İstinaf Mahkemesi’ne gönderileceğini ifade etti. 5 yıla kadar hapis cezaları istinaf mahkemelerince inceleniyor. 5 yılı geçen suçlar ise istinafın vereceği kararın temyiz edilmesi durumunda Yargıtay’a da gönderiliyor.

YARGITAY TARAFINDAN ONANIRSA...

Cenk Eren, cezasının istinaf mahkemesi ve Yargıtay tarafından aynen onanması durumunda infaz yasası gereğince 3 yıl 2 ay hapis yatacak. Verilen hapis cezasının 5 yılın altında olması nedeniyle, istinaf mahkemesinin kararı aynen onaması durumunda, Gizem Karaca, Çağatay Ulusoy, Yusuf Akgün ve Selin Boronkay ise 1 yıl 9 ay hapis yatacak.

PARTNERCansu Taşkın tatil sezonunu Alaçatı'da açtıCansu Taşkın tatil sezonunu Alaçatı'da açtı
Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'
Survivor'da makarna, köfte ekmek ve baraka için yarıştılar! Kavgaların eksik olmadığı oyunları kim kazandı?Survivor'da makarna, köfte ekmek ve baraka için yarıştılar! Kavgaların eksik olmadığı oyunları kim kazandı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy Gizem Karaca Cenk Eren uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

TRT'de Kur'an okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları olay oldu

TRT'de Kur'an okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları olay oldu

İstanbul'daki Kudüs zirvesi sona erdi! İşte çıkan tarihi kararlar...

İstanbul'daki Kudüs zirvesi sona erdi! İşte çıkan tarihi kararlar...

Nihat Hatipoğlu'nu güldüren uzun saç sorusu: Oğlum da ben de günah işlemiş olabilir miyiz?

Nihat Hatipoğlu'nu güldüren uzun saç sorusu: Oğlum da ben de günah işlemiş olabilir miyiz?

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

Bursa'da gece yarısı dehşet! Öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü

Bursa'da gece yarısı dehşet! Öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Survivor'da makarna, köfte ekmek ve baraka için yarıştılar! Kavgaların eksik olmadığı oyunları kim kazandı?

Survivor'da makarna, köfte ekmek ve baraka için yarıştılar! Kavgaların eksik olmadığı oyunları kim kazandı?

Saba Tümer yeni programıyla ekranlara dönüyor!

Saba Tümer yeni programıyla ekranlara dönüyor!

Gökhan Keser 'Arabamın bagajından çıktı beni öpmek istedi'

Gökhan Keser 'Arabamın bagajından çıktı beni öpmek istedi'

Deniz Seki ve Tayfun Topal çiftinden ilk paylaşım

Deniz Seki ve Tayfun Topal çiftinden ilk paylaşım

Tuba Ünsal gözünü Hollywood'a dikti!

Tuba Ünsal gözünü Hollywood'a dikti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.