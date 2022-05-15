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Üzen haber: Britney Spears bebeğini kaybetti!

15.05.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sam Ashgari ile nişanlanan dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, önceki haftalarda hamile olduğunu duyurmuştu. Spears, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla bebeğini kaybettiğini açıkladı.

Üzen haber: Britney Spears bebeğini kaybetti!

Britney Spears 12 Nisan'da hamile olduğunu duyurmuştu. Britney Spears ve nişanlısı Sam Ashgari, yaptıkları ortak bir paylaşımla bebeklerini kaybettiğini duyurdu. Ünlü şarkıcının gönderisinde, şu ifadeler yer aldı:

"Mucize bebeğimizi hamileliğin erken döneminde kaybettiğimizi derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Bu, her ebeveyn için yıkıcı bir zaman. Belki de hamileliğim ilerleyene kadar bunu duyurmak için beklemeliydik, ancak iyi haberi paylaşmak için fazlasıyla heyecanlıydık. Birbirimize olan sevgimiz biz gücümüz ve ailemizi büyütmek için çaba göstermeye devam edeceğiz. Tüm desteğiniz için minnettarız. Bu zorlu süreçte sizlerden mahremiyet rica ediyoruz."

Ekran Alıntısı

Başta ünlü isimler olmak üzere birçok takipçisinden destek mesajları alan Spears'a, nişanlısı da "Yakında bir mucizemiz olacak" sözleriyle yorum yaptı.

Paris Hilton da yakın arkadaşını yalnız bırakmayarak, "Kaybın için çok üzgünüm. Senin için her zaman buradayım, seni çok seviyorum" sözleriyle şarkıcıya destek verdi.

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Britney Spears
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