Üzerine tam 4 kez yıldırım düşen Walter Summerford’un hayatı görenleri şaşkına çevirdi

Yapılan araştırmalara bakıldığında birden fazla kez yıldırım çarpmasına maruz kalan insan sayısı oldukça azdır. Fakat Walter Summerford isimli bu adam yıldırımla tam 4 kez karşılaştı. İlk deneyimini I. Dünya Savaşı yıllarında yaşadı. O dönemde bir İngiliz subayı olarak pek çok cepheden kurtuldu. Belçika cephesinde atının üzerinde ilerleyen Summerford'un üzerine bir anda bir yıldırım düştü. Atından düşen ve belden aşağısı felç olan Summerford, ölmese de tekerlekli sandalyeye mahkum oldu ve bir daha hiçbir savaşa katılamadı.

YILDIRIM FELCİ DÜZELTTİ

Tekerlekli sandalyeye mahkum olan Summerford, askerlik kariyerine son verdiği için ailesiyle birlikte Kanada’ya taşındı. Burada sakin bir hayat sürdürmek istedi. Balık tutma hobisi edinen Summerford, bu alanda pek çok ödül bile kazandı. Belden aşağısının felç olması onu hiçbir şeyden alıkoymuyordu ve yaşamından memnundu. 1924 yılında her zamanki gibi balık tutmak için yola çıktı. Dinlenmek için oturduğu bir ağaca yıldırım düştü. Doğrudan etkilenmese dahi akım, ağacın içinden geçerek kendisine kadar ulaştı. Bu yıldırımın asıl olayı ise ilk yıldırımın sebep olduğu felç durumunu tam tersine çevirmesi ve Summerford'un bacaklarını tekrar kullanabilmesini sağlamasıydı.

HAYATI TAMAMEN DEĞİŞTİ

Tekerlekli sandalyeden kurtulduktan sonra Summerford’un hayatı ciddi anlamda düzeldi. Sık sık yürüyüşe çıkan Summerford, sene 1930'u gösterdiğinde yine rutin bir yürüyüşe çıkmıştı ve günlük güneşlik hava bir anda kararak yağmur yağmaya başladı. Sonuç olaraksa Walter Summerford'a tekrardan yıldırım düştü ve bu sefer tüm vücudu tamamen felç oldu.

AİLESİ LANETLENDİKLERİNİ DÜŞÜNDÜ

Tamamen felç olmasının ardından 2 yıl boyunca tedavi gören Summerford, 1932 yılında hayatını kaybetti. 1936 yılında Vancouver, Mountain View Mezarlığındaki mezarına yıldırım düşen Summerford, bununla beraber tam 4 kez yıldırım düşmesine maruz kaldı. Bu son olayın ardından ailesi lanetlendiklerini düşünse de ailesinden herhangi birine yıldırım düşmedi.



