Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Üzerine tam 4 kez yıldırım düşen Walter Summerford’un hayatı görenleri şaşkına çevirdi

Üzerine tam 4 kez yıldırım düşen Walter Summerford’un hayatı görenleri şaşkına çevirdi

26.07.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pek çok kişi yağmurlu havalarda şimşek ve gök gürültüsünden korkar. Bunun temel nedeni yarattığı şiddetli ses ve birden her yerin aydınlanmasıdır. Hatta yıldırım düşmesi en büyük korkular arasında yer alır. Ancak Walter Summerford isimli adam, dünya üzerinde birden fazla kez yıldırım çarpan kişi olarak ünlendi. Hayatı boyunca 3 kez ve öldükten sonra 1 kez Summerford’un üzerine yıldırım düştü.

Üzerine tam 4 kez yıldırım düşen Walter Summerford’un hayatı görenleri şaşkına çevirdi

Yapılan araştırmalara bakıldığında birden fazla kez yıldırım çarpmasına maruz kalan insan sayısı oldukça azdır. Fakat Walter Summerford isimli bu adam yıldırımla tam 4 kez karşılaştı. İlk deneyimini I. Dünya Savaşı yıllarında yaşadı. O dönemde bir İngiliz subayı olarak pek çok cepheden kurtuldu. Belçika cephesinde atının üzerinde ilerleyen Summerford'un üzerine bir anda bir yıldırım düştü. Atından düşen ve belden aşağısı felç olan Summerford, ölmese de tekerlekli sandalyeye mahkum oldu ve bir daha hiçbir savaşa katılamadı.

YILDIRIM FELCİ DÜZELTTİ

Tekerlekli sandalyeye mahkum olan Summerford, askerlik kariyerine son verdiği için ailesiyle birlikte Kanada’ya taşındı. Burada sakin bir hayat sürdürmek istedi. Balık tutma hobisi edinen Summerford, bu alanda pek çok ödül bile kazandı. Belden aşağısının felç olması onu hiçbir şeyden alıkoymuyordu ve yaşamından memnundu. 1924 yılında her zamanki gibi balık tutmak için yola çıktı. Dinlenmek için oturduğu bir ağaca yıldırım düştü. Doğrudan etkilenmese dahi akım, ağacın içinden geçerek kendisine kadar ulaştı. Bu yıldırımın asıl olayı ise ilk yıldırımın sebep olduğu felç durumunu tam tersine çevirmesi ve Summerford'un bacaklarını tekrar kullanabilmesini sağlamasıydı.

HAYATI TAMAMEN DEĞİŞTİ

Tekerlekli sandalyeden kurtulduktan sonra Summerford’un hayatı ciddi anlamda düzeldi. Sık sık yürüyüşe çıkan Summerford, sene 1930'u gösterdiğinde yine rutin bir yürüyüşe çıkmıştı ve günlük güneşlik hava bir anda kararak yağmur yağmaya başladı. Sonuç olaraksa Walter Summerford'a tekrardan yıldırım düştü ve bu sefer tüm vücudu tamamen felç oldu.

AİLESİ LANETLENDİKLERİNİ DÜŞÜNDÜ

Tamamen felç olmasının ardından 2 yıl boyunca tedavi gören Summerford, 1932 yılında hayatını kaybetti. 1936 yılında Vancouver, Mountain View Mezarlığındaki mezarına yıldırım düşen Summerford, bununla beraber tam 4 kez yıldırım düşmesine maruz kaldı. Bu son olayın ardından ailesi lanetlendiklerini düşünse de ailesinden herhangi birine yıldırım düşmedi.

İnanılmaz hikaye! 7 kez yıldırım çarpmasına rağmen hayatta kalmayı başaran Roy Sullivan’ın ölüm nedeni şaşırttıİnanılmaz hikaye! 7 kez yıldırım çarpmasına rağmen hayatta kalmayı başaran Roy Sullivan’ın ölüm nedeni şaşırttı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ününü duyan bu havuza koşuyor! Girenler 1 dakika zor dayanıyorÜnünü duyan bu havuza koşuyor! Girenler 1 dakika zor dayanıyor
PARTNERAşıklar sobelendi!Aşıklar sobelendi!
Gözlük arama derdi sonlanıyor! Hazırlaması dakikalarınızı alacakGözlük arama derdi sonlanıyor! Hazırlaması dakikalarınızı alacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Gözlük arama derdi sonlanıyor! Hazırlaması dakikalarınızı alacak

Gözlük arama derdi sonlanıyor! Hazırlaması dakikalarınızı alacak

Rekoru kırdı! 200 milyon dolar kazandı

Rekoru kırdı! 200 milyon dolar kazandı

Hayvanlar tarafından büyütüldü! Normal hayata uyum sağlayamadı

Hayvanlar tarafından büyütüldü! Normal hayata uyum sağlayamadı

Dünyanın gelmiş geçmiş en zengin insanı! Serveti dudak uçuklattı

Dünyanın gelmiş geçmiş en zengin insanı! Serveti dudak uçuklattı

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

Kökenleri Afrika’dan! Konuşmalarıyla Ege’nin kalbini çaldılar

Kökenleri Afrika’dan! Konuşmalarıyla Ege’nin kalbini çaldılar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Terlemesini azaltmak istedi! Ölümüne neden oldu

Terlemesini azaltmak istedi! Ölümüne neden oldu

Simpsonlar yine bildi! Bu kehanet de tuttu

Simpsonlar yine bildi! Bu kehanet de tuttu

Annesinin yaşına inandıramadı! Sosyal medya ikiye bölündü

Annesinin yaşına inandıramadı! Sosyal medya ikiye bölündü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.