Uzmanlar uyardı! Meyve ve sebzeleri böyle yıkamazsanız büyük tehlike kapıda...

Yaşadığımız çağın en büyük sorunlarından biri kirlilik. Bunu sadece hava kirliliği olarak düşünmemek gerekiyor. Sanayileşmenin sonucu olarak hava, su ve toprakta da kirlilik oluşur. Ayrıca meyve ve sebze gibi tarımsal ürünleri zararlılardan korumak için uygulanan pestisitler hem ürünlerin hem de toprak üzerinde kalıntıya neden olur. Vücudumuz için yararlı olan yiyecekleri tüketirken kirleticilerin zararlı etkilerinden korunmak için neler yapmamız gerekiyor?

MEYVE VE SEBZELERİ NASIL YIKAMAK GEREKİR?

Bir kabın içerisini suyla doldurduktan sonra içerisine sirke ve karbonat ekleyerek meyve ve sebzelerinizi bu suda 15-20 dakika bekletebilirsiniz. Daha sonra suyu lavaboya dökün ve meyve ve sebzelerinizi durulayın.

Ancak pestisitlerin asidik ortamda etkilerini artırdığı bilindiğinden pestisit açısından şüpheli besinleri bazik bir ortam oluşturarak yemek sodalı su ile yıkamak daha etkili olacaktır.

MEYVE VE SEBZELERİ NEDEN YIKAMALIYIZ?

Günümüzün şartları gereği sanayileşmenin kaçınılmaz sonucu olarak dünyamız kirleniyor. Bu kirlilik ekosistem içerisinde sürekli bir dolaşım halinde yer alıyor. Özellikle fabrikaların fazla bulunduğu bölgelerde bacalardan salınan gaz gökyüzünde çıkarken oradan dağılıp kaybolmuyor elbette. Yağmurla yeryüzüne, üzerimize daha da önemlisi açık şekilde bulunan fakat tükettiğimiz tarladaki besinlerimizin üzerine de düşüyor. Benzer şekilde otoyol kenarlarında egzoz dumanlarıyla meyve ağaçları ve tarlalarda kirlilik oluşuyor. Bu şekilde tüketmek vücudumuza bazı ağır metalleri almak anlamına geliyor. Bu nedenle meyve ve sebzeleri tüketmeden önce özenli bir şekilde akan suyun altında yıkamak oldukça önemli.