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Uzmanlar uyardı! Meyve ve sebzeleri böyle yıkamazsanız büyük tehlike kapıda...

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Dengeli beslenmek için gün içerisinde tüketmemiz gereken yiyeceklerin başında meyve ve sebzeler geliyor. Meyve ve sebzelerin faydalarının yanı sıra, eğer dikkat edilmezse vücudumuza zararlı etkileri de bulunabilir. Bunun için günümüzün sorunu olan kirliliğin her çeşidinden yiyeceklerimizi arındırmamız gerekiyor. Peki, meyve ve sebzeler nasıl yıkanmalı?

Uzmanlar uyardı! Meyve ve sebzeleri böyle yıkamazsanız büyük tehlike kapıda...

Yaşadığımız çağın en büyük sorunlarından biri kirlilik. Bunu sadece hava kirliliği olarak düşünmemek gerekiyor. Sanayileşmenin sonucu olarak hava, su ve toprakta da kirlilik oluşur. Ayrıca meyve ve sebze gibi tarımsal ürünleri zararlılardan korumak için uygulanan pestisitler hem ürünlerin hem de toprak üzerinde kalıntıya neden olur. Vücudumuz için yararlı olan yiyecekleri tüketirken kirleticilerin zararlı etkilerinden korunmak için neler yapmamız gerekiyor?

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MEYVE VE SEBZELERİ NASIL YIKAMAK GEREKİR?

  • Bir kabın içerisini suyla doldurduktan sonra içerisine sirke ve karbonat ekleyerek meyve ve sebzelerinizi bu suda 15-20 dakika bekletebilirsiniz. Daha sonra suyu lavaboya dökün ve meyve ve sebzelerinizi durulayın.
  • Ancak pestisitlerin asidik ortamda etkilerini artırdığı bilindiğinden pestisit açısından şüpheli besinleri bazik bir ortam oluşturarak yemek sodalı su ile yıkamak daha etkili olacaktır.

MEYVE VE SEBZELERİ NEDEN YIKAMALIYIZ?

Günümüzün şartları gereği sanayileşmenin kaçınılmaz sonucu olarak dünyamız kirleniyor. Bu kirlilik ekosistem içerisinde sürekli bir dolaşım halinde yer alıyor. Özellikle fabrikaların fazla bulunduğu bölgelerde bacalardan salınan gaz gökyüzünde çıkarken oradan dağılıp kaybolmuyor elbette. Yağmurla yeryüzüne, üzerimize daha da önemlisi açık şekilde bulunan fakat tükettiğimiz tarladaki besinlerimizin üzerine de düşüyor. Benzer şekilde otoyol kenarlarında egzoz dumanlarıyla meyve ağaçları ve tarlalarda kirlilik oluşuyor. Bu şekilde tüketmek vücudumuza bazı ağır metalleri almak anlamına geliyor. Bu nedenle meyve ve sebzeleri tüketmeden önce özenli bir şekilde akan suyun altında yıkamak oldukça önemli.

Bizi hasta edebilecek olan parazitler toprak veya hayvan dışkılarından bulaşma yoluyla meyve ve sebzelere bulaşabilirler. Parazitlerin kendilerini veya yumurtalarını gözle göremiyor olsak da meyve ve sebzelerin üzerinde bulunabilirler.

Hava kirliliğinin yanında tarım zararlılarına karşı kullanılan pestisitler de sağlığımızı tehdit ediyor. Pestisitler tarım ürünlerinden alınacak verimi artırmak, tarlada kaybedilen ürün oranını azaltmak için kullanılıyor. Belirli bir alana ne kadar ve ne sıklıkla pestisit uygulanması gerektiği belirlenmeli ve bu kurallara uyulmalıdır. Ancak bilinçsiz biçimde uygulanan pestisitler tüm dünyada büyük bir sorun olan kalıntı sorununu ortaya çıkarıyor.

İnsan sağlığına zararlı olmaması için izin verilen pestisit miktarları Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenmiştir. Özellikle insektisit, böcek öldürücü ilaçların etkileri sinir sistemi üzerinedir. Böcekleri öldüren doz elbette daha gelişmiş ve yapı olarak büyük olan insanlar için etkili değildir. Ancak insan vücudunda uzun süreli maruz kalım sonucu birikime neden olarak etkili olduğu biliniyor. Anne tarafından alınan pestisitin bebek üzerinde etkili olduğu yapılan çalışmalarla gösterilmiştir.

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