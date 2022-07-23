Uzun menzili ve rahat sürüşüyle sizi kendine bağımlı yapacak elektrikli bisiklet modelleri

İş veya okula yakın mesafede yaşayanlar için bisiklet ile gidip gelmek cazip bir yöntem gibi görülebiliyor fakat kondisyon olmadan bisiklet sürmek, kısa mesafelerde bile epey yorucu olabiliyor. Hele bir de yolunuzda yokuş varsa işte o zaman her şey daha da zorlaşıyor. Bisiklet sürmeyi daha kolay ve eğlenceli hâle getirmenin yolu ise elektrikli bisikletlerden geçiyor. Elektrikli bisiklet ile uzun mesafeleri kat etmek veya yokuşları tırmanmak çok daha kolay oluyor. "İyi ama onlarca model var, ben hangisini alacağım?" diyorsanız gelin, sizin için seçtiğimiz en iyi elektrikli bisikletlere beraber göz atalım.

1. Çok şık ve rahat: Carraro E-Line eComfort Elektrikli Bisiklet

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Carraro E-Line eComfort Elektrikli Bisiklet, hem şık hem konforlu bir şehir bisikleti. Alüminyum kadroya sahip olan bu ürün, yarı entegre amortisörleri ile rahat bir sürüş sağlıyor. Bisikletin vitesleri için Shimano marka tercih ediliyor. Altus markalı M315 1x7 fren diski ise hidrolik destekli olarak çalışıyor. Üründe yer alan lityum iyon pil, arka tekerde bulunan elektrik motoruna güç sağlıyor. Elektrikli bisiklet, E-Line olarak adlandırılan LCD hız göstergesi ile ne kadar hızlı gittiğinizi belirtiyor. Size de ara ara göstergeye göz atmak düşüyor.

2. Pratik ve konforlu bir ürün arayanlar için: Volta VSM Elektrikli Bisiklet

Volta VSM Elektrikli Bisiklet, konforlu kullanımı ve uzun menzili sayesinde en çok tercih edilen ürünlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. 40 km menzili olan bu bisiklet, 220 Watt gücünde bir motor ile çalışıyor. Altı sekiz saat arasında tam olarak şarj olan bu ürün, saatte maksimum 25 km hız yapabiliyor. Tek kişilik tasarlanan bisikletin ön kısmında yer alan sepet sayesinde eşya taşımak oldukça kolaylaşıyor. Siz de kısa mesafe yolculuklarınız için Volta markalı elektrikli bisikleti tercih edebilirsiniz.

3. Hem elektrikli hem normal bisiklet: Carraro E-Viva Hd Elektrikli Şehir Bisikleti

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Carraro E-Viva Hd Elektrikli Şehir Bisikleti hem elektrikli hem normal bisiklet arayanlar için ideal. Standart bir bisikletten farklı olmayan bu ürün, bir adet lityum iyon pil ve elektrik motoru ile destekleniyor, 28 inç genişliğindeki jantları ile konforlu bir sürüş sağlıyor. Dilediğinizde elektrik motorunu devreye sokmadan ürünü normal bir bisiklet gibi kullanabilirsiniz. Zorlandığınız veya yorulduğunuz anlarda tek bir tuşla elektrik motorunu devreye sokabilir, böylelikle yokuşları çok daha hızlı ve kolay bir şekilde aşabilirsiniz. Sonrasında sürüşü yine dilediğiniz gibi devam ettirebilirsiniz.

4. Katlayıp arabanın bagajına atabilirsiniz: RKS Form S Kamuflaj Desenli Elektrikli Katlanabilir Bisiklet

RKS Form S Kamuflaj Desenli Elektrikli Katlanabilir Bisiklet hem çok şık hem çok kullanışlı. Katlanılabilir özelliği ile bagajda, metroda, otobüste yer kaplamadan taşınabilir. İstediğiniz an bisikletin elektrik motorunu çalıştırarak seyahatinize devam edebilirsiniz. Bisikletle işe veya okula gidip gelebilir, kısa ama keyifli geziler de yapabilirsiniz. Saatte 25 km hız yapan bu ürün, 35-40 km civarında menzil sunuyor. Lastikleri 20 inç büyüklüğünde olan elektrikli bisikletin 110 kg ağırlığa kadar taşıma kapasitesi bulunuyor. Bu sayede bisikletle eşya taşımak da mümkün oluyor.

5. Yolları dize getiren bisiklet: Skyjet Nitro 20" 6 Vites Katlanabilir Elektrikli Yeşil Bisiklet

Skyjet Nitro 20" 6 Vites Katlanabilir Elektrikli Yeşil Bisiklet, sıklıkla şehir içinde bisiklet sürenler için ideal ürünler arasında. Bisikletin kalın lastikleri ile diken gibi küçük tehlikelerden korkmadan yol alabilirsiniz, böylelikle her an lastik patlayacak diye endişelenmenize gerek kalmaz. Altı kademeli vitesi sayesinde yokuşları kolaylıkla tırmanabilirsiniz. Yorulduğunuzda veya zorlandığınızda elektrik motorunu devreye alıp keyfinize bakabilirsiniz. 130 kg taşıma kapasitesi sunan bu ürün, saatte 25 km maksimum hıza ulaşır. 45-50 kilometreye kadar yol gidebilen bisikletin menzili, sürüş şartlarına göre değişebilir.

6. Farklı tasarımı ile sizi kendine hayran bırakacak: END AFTER Katlanabilir Elektrikli Bisiklet

END AFTER Katlanabilir Elektrikli Bisiklet, kendisine özgü tasarımı ile ilgi görüyor. Scooter ile bisiklet karışımı bir tasarımı bulunan bu ürün, katlandığı zaman çok az yer kaplıyor ve tekerlekli bir valiz gibi çekilerek taşınabiliyor. 25-30 km menzil sunuyor, 120 kg'a kadar taşıma kapasitesi sağlıyor. Modelin yük ölçerli hız göstergesi üzerinden seyir hızı ayarlanabiliyor ve maksimum 25 km hıza ulaşılabiliyor. Pratik bir katlama mekanizmasına sahip olan ürün, ön ve arkasında bulunan LED lambalar ile gece de rahatlıkla kullanılabiliyor.

7. Konforlu sürüş: Volta Vb3 Elektrikli Bisiklet

Menzilİ 25-30 km olan bu ürün, konforlu şekilde bisiklet sürme imkânı sağlar. Saatte maksimum 25 km hıza ulaşır ve yokuşları rahatlıkla tırmanır. 36V 10AH bataryaya sahiptir ve yaklaşık dört ila altı saat boyunca kullanılabilir. Yüksek akım ve düşük voltaj koruması sayesinde uzun süreli kullanım ömrü vadeder. 110 kilograma kadar taşıma kapasitesi sunan model, uzun menzili ile şehrin her noktasına sizi anında ulaştırabilir. Elektrikli bisiklet, evden işe ya da okula günlük kullanım için ideal ürünler arasında yer alır.

8. Özgün tasarımlı bir model: İnokim Ozo Elektrikli Bisiklet

"Z" harfini andıran bir tasarıma sahip olan ürün, kolay ve hızlıca katlanabilmesi ile çok popüler. Tek şarj ile 60-70 kilometre menzile ulaşan İnokim Ozo Elektrikli Bisiklet, yaklaşık altı saatte şarj olur. Saatte 35-40 km hıza ulaşabilen bu ürün, toplamda 125 kilograma kadar ağırlık taşıyabilir. Küçük boyutuna rağmen uzun menzili ve yüksek hızı sayesinde pratik bir kullanım sunar. Modelin gidonunda yer alan LCD ekran üzerinden hız, gidilen mesafe ve süre gibi bilgiler takip edilebilir. Elektrikli bisiklet, küçük jantları ve kompakt yapısıyla çok az yer kaplar.