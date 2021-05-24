Uzun süredir merakla bekliyordu! Renault Taliant’in fiyatı belli oldu

Renault Taliant sonunda Türkiye'de satışa başlıyor. Symbol'ün yerini aldığı söylenilen Renault Taliant, ayrıca otomatik şanzımana da sahip. Peki Renault Taliant fiyatı ne kadar?

RENAULT TALİANT FİYATI NE KADAR? İŞTE MERAKLA BEKLENEN DETAYLAR...

Türkiye pazarında perakende ve filo müşterilerinin yüksek talepleri sebebiyle B Sedan otomobilleri daha önemli bir ağırlığa sahip. 2007 senesinden geçtiğimiz ayın sonuna dek 292 bin 774 adet satışa ulaşan Renault, bulunduğu sınıfın en önemli oyuncularından Renault Symbol'ın yerini almış oluyor. Pek çok pazarda Dacia Logan ismiyle satışa sunulan Taliant, Romanya Piteşti fabrikasındaki bantlardan çıkıyor. X-Tronic şanzıman ve LPG gibi versiyonlarıyla Türk tüketicilerin de en önemli ihtiyaçlarına cevap veren Renault Taliant, öncelikli olarak ülkemiz pazarında tüketicilerle buluşacak.

Taliant modeli ülkemiz pazarında 1.0 lt Sce (65 beygir) 1.0 lt Turbo (90 ve 100 beygir) olmak üzere 3 farklı benzinli motor ile satışa sunulmakta. Otomatik vites seçeneğine sahip sınıfındaki tek model olan Taliant, içerisindeki dizel eksiğini LPG seçeneğiyle kapatıyor. Taliant'ın tanıtım fiyatı ise 167 bin 900 TL'den başlıyor ve en üst donanımda fiyat 203 bin 900 TL seviyesine kadar yükseliyor.