MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Uzun zamandır ekranlardan uzaktı... 1,5 ayda 10 kilo verdi! Yarım Elma’nın Yonca’sı Janset Paçal galada ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı

Uzun zamandır ekranlardan uzaktı... 1,5 ayda 10 kilo verdi! Yarım Elma’nın Yonca’sı Janset Paçal galada ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.10.2024 15:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen ve reyting rekorları kıran Yarım Elma dizisinde hayat verdiği 'Yonca' karakteriyle hafızalara kazınan Janset Paçal bir süredir ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyor. Janset Paçal, İllegal Hayatlar Meclis filminin galasında ortaya çıktı. Ünlü ismin son haline sosyal medyada yorum yağdı.

Uzun zamandır ekranlardan uzaktı... 1,5 ayda 10 kilo verdi! Yarım Elma’nın Yonca’sı Janset Paçal galada ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı

'Ayrılsak da Beraberiz', 'Yarım Elma' gibi dizilerle 90'lı yıllara damgasını vuran ünlü oyuncu Janset Paçal bir süredir ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyor.

yarım elma

Televizyon dizilerinde yer almayan ancak tiyatroya devam eden ünlü isim
İllegal Hayatlar Meclis filminin galasında ortaya çıktı. Janset Paçal'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.

janset 1

1,5 AYDA 10 KİLO VERDİ

Geçtiğimiz aylarda 1,5 ayda tam tamına 10 kilo verdiği söylenen Janset Paçal'ın yıllar içindeki değişimine adeta yorum yağdı.

JANSET 2

YORUM YAĞDI

Paçal'ın son haline; 'çok güzelleşmiş', 'yıllara meydan okuyor', 'çok güzelleşmiş', 'hiç değişmemiş' gibi yorumlar yapıldı.

JANSET

1997'de yine Atv'de Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş'in başrolleri paylaştıkları Tatlı Kaçıklar dizisinde rol aldı. 1998'de TGRT'nin Klass Magazin adlı magazin programını sundu.

JANSET 5

1999'da TRT 1'de yayınlanmaya başlayan Ayrılsak da Beraberiz dizisinde Haziran 2002'ye kadar Berna karakteriyle başrol oynadı.

İlginizi Çekebilir

Deri ve süetin havalı birleşimi! Puma'nın o ikonik modelini keşfedin

Deri ve süetin havalı birleşimi! Puma'nın o ikonik modelini keşfedin

 Konfor ve spor şıklık bir arada! Puma EvoStripe Fz Hoodie'de büyük fırsat

Konfor ve spor şıklık bir arada! Puma EvoStripe Fz Hoodie'de büyük fırsat

 Su itici, elyaf dolgulu Skechers montta kaçırılmayacak fırsat

Su itici, elyaf dolgulu Skechers montta kaçırılmayacak fırsat

 Çok satanlarda bir numara! Konforlu taşıma, maksimum güvenlik...

Çok satanlarda bir numara! Konforlu taşıma, maksimum güvenlik...

 Dijital teraziden vakumlu hurca sosyal medyada viral olan ürünler indirimde

Dijital teraziden vakumlu hurca sosyal medyada viral olan ürünler indirimde
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Oyuncu Janset
En Çok Okunan Haberler
Gözaltına alınan Ahmet Özer'in yazdığı 'Dağ Sancısı' kitabı yeniden gündem oldu! Aylar önce de konsere çıkardığı isim tepki çekmişti

Gözaltına alınan Ahmet Özer'in yazdığı 'Dağ Sancısı' kitabı yeniden gündem oldu! Aylar önce de konsere çıkardığı isim tepki çekmişti

Bu ürünü kullananlar dikkat: Acil iade edin! Bakanlık yasak getirdi, ilanla duyuruldu

Bu ürünü kullananlar dikkat: Acil iade edin! Bakanlık yasak getirdi, ilanla duyuruldu

Arda Kardeşler için olay yaratan iddia! Şansal Büyüka da eleştiri furyasına katıldı

Arda Kardeşler için olay yaratan iddia! Şansal Büyüka da eleştiri furyasına katıldı

Galatasaray'dan Osimhen için 70 milyon Euro! Ortaya atılan iddia sonrası taraftarlar heyecanlandı...

Galatasaray'dan Osimhen için 70 milyon Euro! Ortaya atılan iddia sonrası taraftarlar heyecanlandı...

Süper Lig ekibi, Türkiye Kupası'ndan elendi!

Süper Lig ekibi, Türkiye Kupası'ndan elendi!

Dışarıda 600, evde 185! Kimsenin dilinden düşmüyor, meğer...

Dışarıda 600, evde 185! Kimsenin dilinden düşmüyor, meğer...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Columbia, Merrell, Adidas... İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Columbia, Merrell, Adidas... İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.