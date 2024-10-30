Uzun zamandır ekranlardan uzaktı... 1,5 ayda 10 kilo verdi! Yarım Elma’nın Yonca’sı Janset Paçal galada ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı

'Ayrılsak da Beraberiz', 'Yarım Elma' gibi dizilerle 90'lı yıllara damgasını vuran ünlü oyuncu Janset Paçal bir süredir ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyor.

Televizyon dizilerinde yer almayan ancak tiyatroya devam eden ünlü isim

İllegal Hayatlar Meclis filminin galasında ortaya çıktı. Janset Paçal'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.

1,5 AYDA 10 KİLO VERDİ

Geçtiğimiz aylarda 1,5 ayda tam tamına 10 kilo verdiği söylenen Janset Paçal'ın yıllar içindeki değişimine adeta yorum yağdı.

YORUM YAĞDI

Paçal'ın son haline; 'çok güzelleşmiş', 'yıllara meydan okuyor', 'çok güzelleşmiş', 'hiç değişmemiş' gibi yorumlar yapıldı.

1997'de yine Atv'de Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş'in başrolleri paylaştıkları Tatlı Kaçıklar dizisinde rol aldı. 1998'de TGRT'nin Klass Magazin adlı magazin programını sundu.

1999'da TRT 1'de yayınlanmaya başlayan Ayrılsak da Beraberiz dizisinde Haziran 2002'ye kadar Berna karakteriyle başrol oynadı.