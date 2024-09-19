MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Uzun zamandır ortalarda yoktu... Kavak Yelleri'nin yıldızı Pelin Karahan sarı elbisesiyle arkasını dönüp poz verdi! 'Önünü de görseydik iyiydi'

Uzun zamandır ortalarda yoktu... Kavak Yelleri'nin yıldızı Pelin Karahan sarı elbisesiyle arkasını dönüp poz verdi! 'Önünü de görseydik iyiydi'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Kavak Yelleri dizisinde hayat verdiği 'Aslı Zeybek' karakteri ile hafızalara kazınan Pelin Karahan uzun zamandır ekranlardan uzaktı. Şimdilerde Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna dahil olan ünlü isim son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Pelin Karahan sarı elbisesiyle arkasını dönüp poz verince adeta dillere düştü.

Uzun zamandır ortalarda yoktu... Kavak Yelleri'nin yıldızı Pelin Karahan sarı elbisesiyle arkasını dönüp poz verdi! 'Önünü de görseydik iyiydi'

MYNET-Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen ve hafızalardan silinmeyen Kavak Yelleri dizisindeki 'Aslı Zeybek' karakteri ile hayatımıza giren Pelin Karahan uzun zamandır herhangi bir projede yer almıyordu.

Şimdilerde Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun'un başrollerini paylaştığı Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna dahil olan Pelin Karahan son pozlarıyla dikkat çekti.

1 pelin

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlülerden biri olan Pelin Karahan sarı derin sırt dekolteli elbisesiyle gün batımında arkasını dönerek peş peşe pozlar verdi.

2 PELİN

Ünlü ismin bu karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Karahan'ın arkası dönük pozları ise adeta dillere düştü.

3 pelin

YORUM YAĞDI

Pelin Karahan'a 'elbiseninönünü de görseydik', 'dekolte gösterme çabası' gibi eleştirel yorumlar yapılırken bazı kullanıcılar da 'çok güzelsin', 'harika görünüyorsun', 'elbisenin rengi çok yakışmış' gibi yorumlar yaptılar.

4 PELİN

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Pelin Karahan
En Çok Okunan Haberler
Narin neden öldürüldü? İlk kez ortaya çıktı, kaybolmadan 1 gün önce...

Narin neden öldürüldü? İlk kez ortaya çıktı, kaybolmadan 1 gün önce...

Motosikletlerle öldürüyorlar, şarkı yazdırdı 108 milyon izlendi!

Motosikletlerle öldürüyorlar, şarkı yazdırdı 108 milyon izlendi!

Fed faiz kararının ardından ilk hamle onlardan geldi! Dev bankalar birer birer açıkladı: Kredi faizleri düştü

Fed faiz kararının ardından ilk hamle onlardan geldi! Dev bankalar birer birer açıkladı: Kredi faizleri düştü

12 bin liraya yükseltilecek! Memurlar, Bakan Işıkhan’ın kapısını çaldı: Çalışma başlatılacak

12 bin liraya yükseltilecek! Memurlar, Bakan Işıkhan’ın kapısını çaldı: Çalışma başlatılacak

İşte Fatih Altaylı'ya göre asgari ücrete yapılacak zam oranı! 'Felaket bir şey olacak' dedi ekledi: Türkiye sosyal patlamaya gidecek

İşte Fatih Altaylı'ya göre asgari ücrete yapılacak zam oranı! 'Felaket bir şey olacak' dedi ekledi: Türkiye sosyal patlamaya gidecek

Deprem döneminin tepki çeken Valisi Rahmi Doğan'a ödül gibi atama

Deprem döneminin tepki çeken Valisi Rahmi Doğan'a ödül gibi atama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.