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Vahşet! Üç çocuk genç kadına toplu tecavüz edip,öldürdü

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İLGİNÇ HABERLER  | 12.12.2018 15:19 | Son Güncelleme

Rusya'da yaşları 14-16 arasında değişen üç çocuk, işten eve dönen iki çocuk annesi kadına toplu tecavüz edip öldürdü.

Vahşet! Üç çocuk genç kadına toplu tecavüz edip,öldürdü

28 yaşındaki Anastasia Orlova vahşi saldırıya uğramadan önce işinden çıkmış evine doğru yürüyordu.

Yaşları 14 ila 16 arasında değişen üç çocuk kadını kaçırıp tecavüz ettikten sonra vahşice öldürdü.

29 yaşındaki eşi Alexander'ın polise yaptığı ihbarın ardından kadının cesedi ertesi gün yarı çıplak halde karların içinde bulundu.

Yüzü tanınmaz halde olan kadının ayakları da vahşi hayvanlar tarafından tamamen parçalanmıştı.

KEMERLE BAĞLAYIP TOPLU HALDE TECAVÜZ ETMİŞLER

Polis kadının cesedine kurt sürüleri ya da tilkilerin saldırmış olabileceğini belirtiyor.

Olayın ardından üç çocuk yakalandı ve savcılıktaki ifadelerinde tecavüz ve cinayeti itiraf etti.

Çocuklardan en büyüğü olan 16 yaşındaki Mikhail Nikorich'in adını açıklayan polis 15 ve 14 yaşındaki diğer iki çocun isimlerini saklı tuttu.

Üç çocuk, kadının kafasına sert bir cisimle vurarak bayılttıklarını ve kemerle bağladıktan sonra tecavüz ettiklerini itiraf etti.

Çocukların akrabaları yaşananlar karşısında şoke olduklarını söyleyerek 'iyi çocuklar' olduklarını belirtti.

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