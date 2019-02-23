Vahşi pitbull bu kez bir postacıya saldırdı

Olay ABD'nin Michigan eyaletinin Detroit şehrinde meydana geldi. Sahibinin elinden kurtulan bir pitbull, posta dağıtıcısına saldırdı. Bacağından ısırdığı adamı yerde uzun süre hareketsiz bırakan köpeği ayırmak için çevreden gelenler ne yaptıysa başarılı olamadılar.
TEKRAR SALDIRDI
Araçları ile yoldan geçenler de araçlarından inerek yanlarındaki sopalarla köpeğe bir süre vurduktan sonra adamı kurtarmayı başardılar. Yaralı adam otomobile alındı. Bir süre yerde hareketsiz kalan köpek ardından yeniden ayağa kalktı ve kendisine vuran bir başka adama daha saldırdı.
Okuldaki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı!
Ankara'da yaşayan Esma Taş'ın hikayesi herkesi duygulandırıyor
Kocaeli'de bulundu! Ekipler alarma geçildi
Dünyanın sıra dışı yerlerinden nefes kesen fotoğraflar
Angelina Jolie'yi görenler gözlerine inanamadı!
Böylesini daha önce görmediniz... Karşınızda ünlülerin sebzeli taklitleri!
'Düşük hapı' satan şüpheliye yeniden gözaltı
Bu haber sosyal medyayı salladı!
Ne umdum ne buldum! Talihsiz yemek serüvenleri
'Çiçek emojisiyle koltuk altı sansürlemiş...'
Okuyucu Yorumları 0 yorum