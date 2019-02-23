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Vahşi pitbull bu kez bir postacıya saldırdı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 23.02.2019 11:29 | Son Güncelleme

ABD'de bir postacı, sahibinin elinden kurtulan pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Uzun süre yerde yardım bekleyen adamı kurtarmak kolay olmadı.

Olay ABD'nin Michigan eyaletinin Detroit şehrinde meydana geldi. Sahibinin elinden kurtulan bir pitbull, posta dağıtıcısına saldırdı. Bacağından ısırdığı adamı yerde uzun süre hareketsiz bırakan köpeği ayırmak için çevreden gelenler ne yaptıysa başarılı olamadılar.

TEKRAR SALDIRDI

Araçları ile yoldan geçenler de araçlarından inerek yanlarındaki sopalarla köpeğe bir süre vurduktan sonra adamı kurtarmayı başardılar. Yaralı adam otomobile alındı. Bir süre yerde hareketsiz kalan köpek ardından yeniden ayağa kalktı ve kendisine vuran bir başka adama daha saldırdı.

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abd Köpek saldırısı pitbull saldırı postacı

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