Vakıf üniversitelerinde ücret krizine müdahale: Fiyatları YÖK belirleyecek! Yeni vergi paketleri...

Meclis'e sunulan yeni vergi paketi, kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla kapsamlı düzenlemeler getiriyor. Pakette, vakıf üniversitelerinin ücret artışlarında Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) yetki verilmesi öne çıkıyor. Ayrıca kuyumcu, galericiler ve emlakçılara yetki belgesi harcı, sağlık kuruluşlarına ruhsat ücretleri, kira gelirlerinde istisna kaldırması, araç satışlarında noter harcı ve UEFA organizasyonlarına vergi muafiyeti gibi maddeler yer alıyor.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN ÜCRETLERİNDE YÖK YETKİLENDİRİLİYOR

Vakıf yükseköğretim kurumlarının ücret politikalarına yönelik yeni düzenleme, öğrenci şikayetlerini azaltmayı hedefliyor. Düzenlemenin gerekçesinde, "Vakıf yükseköğretim kurumlarında öğrencilerden alınacak ücretleri belirleme yetkisi mütevelli heyete aittir. Zamanla aday ve ara sınıf öğrencileri için ilan edilen ücretlerin kapsamı ve bağlayıcılığı konusunda sorunlara yol açan uygulamalar ortaya çıkmış ve öğrenci şikayetleri artmıştır. Madde ile bu kapsamda fiyat güncellemesine ilişkin kuralların belirlenmesi amaçlanmaktadır."

Pakete göre, hazırlık sınıfı ve birinci sınıf dışındaki öğrenim ücretleri YÖK tarafından tespit edilecek. Madde şöyle diyor: "Hazırlık sınıfına ve veya birinci sınıfa yerleştirme yılı dışındaki öğrenim ücretleri, cari yıl haziran ayı yıllık üretici fiyat endeksi artışı ile cari yıl haziran ayı yıllık tüketici fiyat endeksi artışı ortalaması da dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulunun tespit edeceği esaslara göre belirlenir."

KUYUMCU, GALERİCİLERE YETKİ BELGESİ HARCI GELİYOR

Vergi paketinde, belirli meslek gruplarına yıllık yetki belgesi harcı getiriliyor. Kuyumcular 30 bin TL, galericiler ve emlakçılar ise 20 bin TL harç ödeyecek. Bu ücretler, büyükşehirlerde iki katı olarak uygulanacak.

Emlakçılar ve galericiler, her şube için ayrı ayrı harcını yatırmak zorunda. Düzenleme, kayıt dışı faaliyetleri önlemeyi amaçlıyor. Ayrıca, muayenehaneler, sağlık kuruluşları ve diş hekimlerine yönelik ruhsat ücretleri de tanımlandı.

Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları için:

Muayenehane uygunluk belgesi: 20 bin TL

Özel poliklinik ruhsatnamesi: 30 bin TL

Özel tıp merkezi ruhsatnamesi: 50 bin TL

Bu bedeller yıllık olarak ödenecek ve büyükşehirlerde iki katı tahsil edilecek.

Ağız ve diş sağlığı kuruluşları için ise:

Muayenehaneler: 20 bin TL

Poliklinikler: 30 bin TL

Merkezler: 40 bin TL

Hastaneler: 40 bin TL

Düzenlemede, "Bu harçlar, büyükşehir belediyesi olan illerde, bir önceki takvim yılının son günü itibanyla Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanmış son verilere göre nüfusu 30 bini geçmeyen ilçeler hariç olmak üzere, bir kat artırımlı uygulanır."

KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA KALDIRILIYOR, KREDİ FAİZLERİ DÜŞÜRÜLMEYECEK

Gelir Vergisi Kanunu'nda konut kira gelirlerine ilişkin önemli değişiklikler yapılıyor. 2025 için 47 bin TL olan istisna tutarı kaldırılıyor. Ancak, sosyal güvenlik kurumlarından emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alanların Türkiye sınırları içindeki konutlarından elde ettikleri kira gelirleri için istisna devam edecek.

Ayrıca, banka kredisiyle alınan ve kiraya verilen konutlar için kredi faizleri gider olarak düşürülmeyecek. Bu madde, kiraların beyanında faiz indirimini engelleyerek vergi tabanını genişletmeyi hedefliyor.

ARAÇ SATIŞLARINDA NOTER HARCI UYGULANACAK

Taşıtların satış ve devir işlemlerine noter harcı getiriliyor. Sıfır araçların ilk tescili ile ikinci el araç satışlarında, satış bedeli üzerinden binde 2 oranında nispi harç alınacak. Harç tutarı asgari bin TL'den az olamayacak.

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle, noterler tarafından gerçekleştirilen ikinci el araç satış ve devirlerine ilişkin mevcut harç istisnası da kaldırılıyor.

UEFA ORGANİZASYONLARINA KDV VE VERGİ MUAFİYETİ

Türkiye'de düzenlenecek UEFA etkinlikleri vergi avantajlarından yararlanacak. 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali, 2027 UEFA Konferans Ligi Finali ve 2032 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'na ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV'den istisna tutuluyor.

Ayrıca, UEFA ile Türkiye'de iş yeri veya kanuni merkezi bulunmayan katılımcı takımlar ve görevli tüzel kişiler, bu organizasyonlardan elde ettikleri kazanç ve iratlardan gelir ve kurumlar vergisinden muaf olacak.