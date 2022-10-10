HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Valorant tam ekran olmuyor sorunu ve çözümü nedir? Valorant tam ekran nasıl yapılır?

Valorant tam ekran olmuyor sorunu ve çözümü nedir? Valorant tam ekran nasıl yapılır?

10.10.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Valorant, Rios Games tarafından oyun piyasasına sürülen birinci şahıs nişancı oyunlarından biridir. Rekabetçi bir oyun olarak bilinen Valorant, daha iyi bir oyun deneyimi için kullanıcılarına birçok özellik sunmaktadır. Fakat kullanıcılar son zamanlarda oyun içerisinde tam ekran yapamama sorunu ile karşılaşmaktadır. Valorant tam ekran olmuyor ise ne yapılır? İşte Valorant tam ekran olmuyor sorununun çözümü için izlenmesi gereken yöntemler...

Valorant tam ekran olmuyor sorunu ve çözümü nedir? Valorant tam ekran nasıl yapılır?

Valorant oynayan kullanıcılar, oyunu açtıkları zaman bu sorun nedeniyle oyunu yarım ekran halinde oynamaktadır. Oyun içerisinde ekranı tam ekran yapma, geniş ekranı etkinleştirme gibi özellikler bulunmamaktadır. Oyunun tam ekran olmaması, kullanıcıların ayrıntıları görememesine sebep olmaktadır. Bilgisayarınızda yapacağınız birkaç basit ayar ile bu sorunu ortadan kaldırabilmeniz mümkündür.

Valorant Tam Ekran Olmuyor

Rekabetin üst düzeylerde olduğu Valorant FPS oyununda kullanıcılar için geniş ekranda oynamak oldukça önemlidir. Oyun istemcisi oyunu yarım ekran olarak açmaktadır. Bu durum kullanıcıların oyunda tam hâkimiyet kuramamasına ve daha başarılı ilerleyememesine neden olmaktadır. Daha kapsamlı ayarlamalardan önce birkaç basit yöntemi denemeniz mümkündür.

Tüm oyunlarda tam ekran için alt + enter tuşları kullanılmaktadır. Bu tuşlara basarak oyunun tam ekran olup olmadığına bakabilirsiniz.

Bilgisayardaki çözünürlük ile oyun içerisindeki çözünürlük değerlerinin aynı olması gerekmektedir. Tuşlar yoluyla tam ekran olmadığı takdirde daha kapsamlı çözümleri deneyebilirsiniz.

Valorant Tam Ekran Olmuyor Hatasının Çözümü

Oyunun tam ekran açılmaması kullanıcılar için büyük bir sorundur. Bu sorun birkaç basit yöntem ile çözülebilmektedir. Valorant tam ekran yapma yöntemlerinden biri aşağıda yer almaktadır.

  • Öncelikle bilgisayarınızın masaüstüne gelip farenizi sağ tıklayınız.
  • Ardından “özellikler” sekmesine tıklayınız. Sonrasında “aygıt yöneticisi” bölümüne giriş yapınız.
  • Daha sonra “monitörler” kısmına tıklayınız. Karşınıza “genel pnp monitör” butonu çıkacaktır. “Cihazı devre dışı bırak” butonuna tıklayarak, monitörü pasif hale getiriniz.
  • Ardından oyuna giriş yapınız. Oyuna girdikten sonra “ayarlar” bölümüne geliniz. Bu bölümde “görüntüler” kısmına tıklayınız.
  • Görüntüler kısmına giriş yaptıktan sonra “alt+enter" tuşlarına basınız. Son olarak “tam ekrana geç” butonuna tıklayınız.

Yukarıdaki yöntemi denemenize rağmen oyun tam ekrana geçmiyorsa sorun ekran kartında olabilir. Bir NVDIA ekran kartı kullanıyorsanız aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterlidir.

  • Ekran kartınızın denetim masasına giriş yapınız.
  • Karşınıza çıkan ekranda “masaüstü boyutunu ve konumunu ayarla” kısmına geliniz. Buradan “tam ekrana geç” kısmına tıklayınız.
  • Son olarak” uygula” butonuna tıklayıp, işlemi tamamlayınız.

Eğer bir AMD ekran kartına sahipseniz, aşağıdaki adımları izleyerek tam ekran yapamama sorununu çözebilirsiniz.

  • Öncelikle masaüstüne fareniz ile sağ tıklayıp, özellikleri açınız.
  • Ardından “ekran çözünürlüğü” kısmına giriş yapınız. Buradaki çözünürlük ayarını “1280/760” olarak giriniz.
  • Sonrasında yeniden masaüstüne geliniz ve fareniz ile sağ tıklayınız. Ardından ekran kartınızın “ayarlar” bölümüne giriş yapınız.
  • Bu bölümden “masaüstü ve ekranlar” kısmına geliniz. Ardından “dâhili ekranlar” kısmına giriş yaparak, “özelliklere” tıklayınız. Buradan “tam ekran” seçeneğini seçiniz.
  • Yukarıdaki işlemleri tamamladıktan sonra tekrar masaüstüne sağ tıklayıp, “çözünürlük ayarları”na giriş yapınız.
  • Çözünürlük ayarlarını “1280x768” şeklinde giriniz. Bu işlemi de onayladıktan sonra oyuna tekrar giriş yapınız.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor! Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!
Bu acıya dayanamadı! 7 yaşındaki oğlunun cenazesinde baba...Bu acıya dayanamadı! 7 yaşındaki oğlunun cenazesinde baba...
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan aralık ayını işaret etti! "Derdimiz asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak"Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan aralık ayını işaret etti! "Derdimiz asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak"
Anahtar Kelimeler:
Valorant
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı için yeni tahmin!

Asgari ücret zammı için yeni tahmin!

Rusya’dan şoke eden ‘Bayraktar’ casusluğu! Büyük tuzak böyle engellendi…

Rusya’dan şoke eden ‘Bayraktar’ casusluğu! Büyük tuzak böyle engellendi…

Ezgi Mola'yı fena ti'ye aldı! Yanıt gecikmedi

Ezgi Mola'yı fena ti'ye aldı! Yanıt gecikmedi

Ukrayna'da 3 büyük şehirde patlama! Feci görüntüler var...

Ukrayna'da 3 büyük şehirde patlama! Feci görüntüler var...

İsmail Küçükkaya: Formül şekilleniyor

İsmail Küçükkaya: Formül şekilleniyor

Açıklamalar kafa karıştırmıştı! Patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı

Açıklamalar kafa karıştırmıştı! Patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.