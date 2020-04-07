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Valorant Türkçe desteği ile gelecek! Valorant nasıl bir oyun, ücretsiz mi, sistem gereksinimleri nedir?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.04.2020 17:23 | Son Güncelleme

Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan LoL yani League of Legends’ın yapımcısı Riot Games’in merakla beklenen Valorant oyunu Türkçe olacak. Kapalı beta döneminde tümüyle Türkçe olarak oynanabilecek oyunun özellikleri, sistem gereksinimleri merak ediliyor. İşte Valorant hakkında detaylar...

Valorant Türkçe desteği ile gelecek! Valorant nasıl bir oyun, ücretsiz mi, sistem gereksinimleri nedir?

Oyun severlerin yakından tanıdığı Riot Games, dünyaca meşhur LoL yani League of Legends adlı MOBA türü oyunun geliştiricisidir. Firmanın duyurduğu ve her detayı merak edilen Valorant’ın daha kapalı betadan itibaren Türkçe dil desteği olacağı açıklandı. Peki Valorant nasıl bir oyun? Sistem gereksinimleri nedir?

VALORANT NASIL BİR OYUN?

Valorant son dönemde popülerliği artan takım bazlı bir FPS oyunu.

Online bir FPS olan Valorant oyununda farklı karakterlerden oluşan ekibinizle karşı ekibe karşı mücadele ediyorsunuz. Normal silahların yanında karaktelerin değişik özellikleri de bulunuyor. Yani Valorant CS:GO ile Overwatch karışımı bir oyun denilebilir.

VALORANT ÜCRETSİZ Mİ?

Evet, yapılan açıklamaya göre Valorant ücretsiz olarak oynanabilecek. Paralı kozmetik skinlerin olması bekleniyor.

VALORANT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NEDİR?

Peki makinem Valorant’ı kaldırır mı diyorsanız işte Valorant sistem gereksinimleri:

Temel donanım gereksinimleri:

  • Windows 7/8/10 (64-bit)
  • 4GB RAM
  • 1GB VRAM

Minimum sistem gereksinimleri (30 fps)
• İŞLEMCİ: Intel i3-370M
• EKRAN KARTI: Intel HD 3000

Tavsiye edilen sistem gereksinimleri (60 fps):
• İŞLEMCİ: Intel i3-4150
• EKRAN KARTI: GeForce GT 730

Üst düzey sistem gereksinimleri (144+ fps)
• İŞLEMCİ: Intel i5 4460 (3.2GHz)
• EKRAN KARTI: GeForce GTX 1050 Ti

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Valorant valorant sistem gereksinimleri

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