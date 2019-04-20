HABER

Van'da kar sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 09:19 | Son Güncelleme

Van'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla kent beyaza büründü.

Nisan ayında kar sürpriziyle karşılaşan sürücüler yolda ilerlemekte zorluk çekti.

Van'da kar sürprizi

Van'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte etkisini sürdüren kar yağışıyla, şehrin tamamı yeniden beyaza bürüdü.
Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, kar küreme ve temizleme çalışması başlattı.
Yağışın etkili olduğu Van-Hakkari kara yolunun 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde mahsur kalan bazı araçlar karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.
Öte yandan çiçek açan bazı meyve ağaçları da kar yağışı nedeniyle zarar gördü.
Kar yağışının bugün de aralıklarla etkisini sürdüreceği belirtildi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Van kar yağışı

En Çok Okunan Haberler

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

Show TV'den Gülperi için flaş karar!

Show TV'den Gülperi için flaş karar!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Yavuz'dan flaş açıklamalar! 'FETÖ bu işin içinde'

Yavuz'dan flaş açıklamalar! 'FETÖ bu işin içinde'

Taraftar minibüsü tırla çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Taraftar minibüsü tırla çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

CHP'de istifa! Sosyal medyadan duyurdu

CHP'de istifa! Sosyal medyadan duyurdu

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ Sivrice'de deprem! (Kandilli son depremler)

Elazığ Sivrice'de deprem! (Kandilli son depremler)

Seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı

Seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı

Taraftar minibüsü tırla çarpıştı: 10 yaralı

Taraftar minibüsü tırla çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 152 kişinin tamamı tutuklandı

İstanbul'daki operasyonda tam 152 tutuklama!

Irak sınırından kahreden haber! 4 asker şehit, 6 asker yaralı...

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

İstanbul’da helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması

İstanbul'da tam 39 ilçede denetim! Helikopter de destek verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.