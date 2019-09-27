Van'da terör operasyonu! Bayram Başkala etkisiz hale getirildi

İç güvenlik ve Kıran-1, Kıran-2, Kıran-3, Kıran-4 operasyonlarıyla, terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe vurulmaya devam ediyor. Yürütülen başarılı operasyonlarla örgüt kış üslenmesi yapamazken, sözde yönetici kadrosu da her geçen gün zayıflıyor.

GRİ LİSTEDE YER ALIYORDU

Bu kapsamda, Van kırsalında,14 Eylül 2019 tarihinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonunda, 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terörden aranalarda 300 bin TL ödülle Gri Listede yer alan Artos kod adlı Bayram Başkala isimli terörist olduğu tespit edildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SABOTAJCISI

Söz konusu terörist; terör örgütü içerisinde sabotajcı olarak faliyet gösterdiği, 2016 yılında Van’da (Çatak-Pervari karayolu) mülki sınırlarında Güvenlik Korucusu Ali OGÜN’ün şehit edilmesi, 2017 yılında Van Çatak İlçesinde İl Jandarma Komutanlığına ait konvoya EYP ile saldırı düzenlenmesi sonucu J.Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan ve Güvenlik Korucusu Kasım Sancar’ın şehit edilmesi, 2017 yılında Van-Çatak-Dalbastı Mah. (Çatak-Pervari karayolu) mülki sınırlarında Zırhlı aracın geçişi sırasında MAYIN/EYP’li saldırı düzenlenmesi olaylarının faili olduğu tespit edildi.

Ayrıca söz konusu teröristin, 2015-2018 yılları arasında Van-Çatak, Çatak-Bahçesaray ve Çatak-Siirt karayolları üzerinde gerçekleştirilen birçok EYP’li saldırı olayının sorumlusu olduğu belirlendi.

Kaynak : İHA



