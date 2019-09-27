HABER

Van'da terör operasyonu! Bayram Başkala etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 09:28 | Son Güncelleme

Jandarma birimlerince 14 Eylül'de Van kırsalında etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, gri kategoride aranan Bayram Başkala olduğu belirlendi.

Van'da terör operasyonu! Bayram Başkala etkisiz hale getirildi

İç güvenlik ve Kıran-1, Kıran-2, Kıran-3, Kıran-4 operasyonlarıyla, terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe vurulmaya devam ediyor. Yürütülen başarılı operasyonlarla örgüt kış üslenmesi yapamazken, sözde yönetici kadrosu da her geçen gün zayıflıyor.

GRİ LİSTEDE YER ALIYORDU

Bu kapsamda, Van kırsalında,14 Eylül 2019 tarihinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonunda, 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terörden aranalarda 300 bin TL ödülle Gri Listede yer alan Artos kod adlı Bayram Başkala isimli terörist olduğu tespit edildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SABOTAJCISI

Söz konusu terörist; terör örgütü içerisinde sabotajcı olarak faliyet gösterdiği, 2016 yılında Van’da (Çatak-Pervari karayolu) mülki sınırlarında Güvenlik Korucusu Ali OGÜN’ün şehit edilmesi, 2017 yılında Van Çatak İlçesinde İl Jandarma Komutanlığına ait konvoya EYP ile saldırı düzenlenmesi sonucu J.Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan ve Güvenlik Korucusu Kasım Sancar’ın şehit edilmesi, 2017 yılında Van-Çatak-Dalbastı Mah. (Çatak-Pervari karayolu) mülki sınırlarında Zırhlı aracın geçişi sırasında MAYIN/EYP’li saldırı düzenlenmesi olaylarının faili olduğu tespit edildi.

Ayrıca söz konusu teröristin, 2015-2018 yılları arasında Van-Çatak, Çatak-Bahçesaray ve Çatak-Siirt karayolları üzerinde gerçekleştirilen birçok EYP’li saldırı olayının sorumlusu olduğu belirlendi.

Kaynak : İHA

PARTNERObjektiflerden kaçamadılar! İşte ünlü oyuncunun sevgilisiObjektiflerden kaçamadılar! İşte ünlü oyuncunun sevgilisi
Bahçelievler'de vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdiBahçelievler'de vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi
Kars'ta sobalar yakıldıKars'ta sobalar yakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jandarma Van terör bayram başkala

En Çok Okunan Haberler

Türk Telekom'dan yeni açıklama

Türk Telekom'dan yeni açıklama

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

Deprem anında canını hiçe saydı

Deprem anında canını hiçe saydı

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evlendi!

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evlendi!

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kulak sıvısı patlayan adam hayatını kaybetti

Kulak sıvısı patlayan adam hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Sözde 'özel güç' unsuru 2 PKK’lı terörist öldürüldü

Sözde 'özel güç' unsuru 2 PKK’lı terörist öldürüldü

Ekrem İmamoğlu'ndan depremle ilgili flaş açıklamalar

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Şehrimiz sıkıntıdadır, nokta

İzmir'den acı haber! Polise memuru Serkan Çağlayan şehit oldu

İzmir'den kahreden şehit haberi!

Celal Şengör'den 'İstanbul depremi' açıklaması: Maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak

'Büyük İstanbul depremi maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak'

Deprem sonrası Türk Telekom'dan yeni açıklama

Türk Telekom'dan yeni açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.