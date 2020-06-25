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Van
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Van Valisi Bilmez: "(Van'daki deprem) Özalp, Saray ve Gürpınar'daki 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var. 5 vatandaşımız hafif yaralı."
Van Valisi Bilmez: "(Van'daki deprem) Özalp, Saray ve Gürpınar'daki 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var. 5 vatandaşımız hafif yaralı."
VAN
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25.06.2020 15:42 |
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Van Valisi Bilmez: "(Van'daki deprem) Özalp, Saray ve Gürpınar'daki 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var. 5 vatandaşımız hafif yaralı."