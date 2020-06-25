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  4. Van Valisi Bilmez: "(Van'daki deprem) Özalp, Saray ve Gürpınar'daki 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var. 5 vatandaşımız hafif yaralı."

Van Valisi Bilmez: "(Van'daki deprem) Özalp, Saray ve Gürpınar'daki 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var. 5 vatandaşımız hafif yaralı."

VAN HABERLERİ  | 25.06.2020 15:42 | Son Güncelleme

Van Valisi Bilmez: "(Van'daki deprem) Özalp, Saray ve Gürpınar'daki 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var. 5 vatandaşımız hafif yaralı."


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Sabah
04:37
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12:14
İkindi
16:09
Akşam
19:42
Yatsı
21:24

Van Nöbetçi Eczaneler25 Haziran Perşembe

Dicle Eczanesi
Ipekyolu
Elıf Eczanesi
Ipekyolu
Halk Eczanesi
Ipekyolu
Pınar Eczanesi
Ipekyolu
Yenı Kartal Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
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