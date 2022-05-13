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Vanlı doktorun ismi başına dert oldu! 'Bizim yörede ü harfini ö şeklinde okuyorlar'

13.05.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da görev yapan doktor Gürkan İmre'nin isminin bölgede sıkça yanlış yazılması ve telaffuz edilmesi ortaya gülümseten anların çıkmasına neden oluyor. Yaşadığı olaylar karşısında hem gülen hem de dert yanan İmre, ''Bizim yörede ‘ü’ harfini ‘ö’ şeklinde okuyorlar. Ben de ilkokulda ‘Görkan’ olarak yazıyordum ancak hastalar ve çevredekiler de adımı yanlış telaffuz ediyor. İsmim yanlış yazılıyor. Kimi Görkan kimi Türkan olarak yazıyor. İsmimden dolayı yıllardır muzdaripim” diye konuştu.

Vanlı doktorun ismi başına dert oldu! 'Bizim yörede ü harfini ö şeklinde okuyorlar'

Van’ın Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Gürkan İmre, isminin vatandaşlar ve hastaları tarafından ‘Görkan’ şeklinde yazılıp telaffuz edilmesinden dert yandı. İsminin yanlış yazılmasından dolayı kargolarının başkasına gitmesi ve hastalarının kendisini bulamaması gibi sıkıntılar yaşan Dr. İmre, isminin gülümseten hikayesini anlattı. Sıkça yaşadığı olay karşısında karşılaştığı yazım yanlışlarını kaydeden Dr. İmre, şiveden kaynaklı kimisinin kendisini ‘Görkan’ kimisinin de ‘Türkan’ olarak yazdığı görselleri hatıra olarak sakladı.

“İLKOKULDA KENDİM DE İSMİMİ YANLIŞ YAZDIM”

İHA muhabirine konuşan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gürkan İmre, doğarken dedesinin kendisine ‘Lokman’ ismini verdiğini anımsattı. Ancak 80 darbesinin olduğu sıkıyönetim döneminde nüfus memurunun önerisiyle kimliğine ‘Gürkan’ isminin yazıldığını ifade eden Dr. İmre, “Nüfus memuru babama Lokman isminin eski olduğunu söylemiş. İsmimi de bu memur değiştirmiş. Ancak küçükken bana ‘Lokman’ diye seslenmeye devam edildi ve ben de ismimin Gürkan olduğunu bilmiyordum. İlkokulda da ismimin ‘Gürkan’ olduğunu öğrendim. Ancak bizim yörede ‘ü’ harfini ‘ö’ şeklinde okuyorlar. Ben de ilkokulda ‘Görkan’ olarak yazıyordum. Hatta sınavda öğretmen ismimi yanlış yazdığım için puanımı kırmıştı” dedi.

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“İSMİMDEN DOLAYI YILLARDIR MUZDARİPİM”

Hastalarının ve akrabalarının ismini doğru telaffuz etmekte zorlandıklarını dile getiren İmre, “Bu süreçte kimisi Gürkan yerine, ‘Türkan’ yazıyor. Gökhan, Görkem diyor ancak Gürkan diyen çok az var. Tam toplum ve hastalarım ismimi öğrendi derken, hastanemize Gürkan isimli başka bir kardiyolog başladı. Şimdilerde de iki Gürkan olarak hastalar açısından sıkıntı yaşıyoruz. Onun hastaları bana, benim hastalarım ona gidiyor. İsmimden dolayı yıllardır muzdaripim” diye konuştu.

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(İHA)

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