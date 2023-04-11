Varsayım eş anlamlısı nedir? Varsayımın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçede aynı anlamı taşıyan ancak birbirlerinin yerine de kullanılabilen farklı sözcüklere eş anlamlı kelimeler denir. Aynı anlama gelirler ama farklı kelimelerdir. Günlük hayatta sıkça kullanılan kelimelerin diğer anlamlarına hakim olmak hem konuşma hem de yazı dilinde avantaj sağlar. Konuşurken ya da yazı yazarken belirli bir kelimeyi devamlı kullanmak yerine eş anlamlı karşılığını kullanarak çok daha akıcı bir iletişim şekli yaratılabilir. Bu sayede anlatımın güzelleşmesi de sağlanır. Varsayım sözcüğü de günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer alır. Varsayım gibi kelimelerin Türkçede birden fazla eş anlamlı karşılığı bulunabilir. Bu kelimeler TDK tarafından belirlenmiş ve dijital ortamda da kolayca erişebilir bir hale getirilmiştir.

Varsayım kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

"Var" sözcüğü ve "saymak" fiilinin bir araya gelmesiyle oluşan varsayım kelimesi Dil Devrimi gerçekleştikten sonra kullanılmaya başlandı. Bilimsel olarak henüz kanıtlanmamış ve yasa hâlini almamış hipotezler varsayım olarak adlandırılır. Dil Devrimi'nden önce ve Osmanlı zamanında varsayım kelimesinin yerine faraziye sözcüğü kullanılırdı. Genelde varsayım ve tahmin kelimeleri sıklıkla birbirine karıştırılır. Ancak ikisinin de anlamı birbirinden farklıdır. Tahmin olgusu hislerle ortaya çıkar, varsayım ise gözlemlere dayanarak ortaya atılır. Varsayım eş anlamlısı bulunan bir sözcüktür. Varsayımın eş anlamı olan kelimeler:

Faraziye

Hipotez

Varsayımın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Varsayım kelimesinin eş anlamı faraziye ve hipotez kelimesidir. Varsayım kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler: