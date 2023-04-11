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Varsayım eş anlamlısı nedir? Varsayımın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

09.04.2023 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözcüklerin eş anlamlısı olan kelimeler, yazılışları ve okunuşları birbirinden farklı olsa da cümle içerisindeki kullanımı aynı durumu ifade ederler. Türkçenin içerisinde yer alan eş anlamlı kelimeler dilimizi daha zengin hâle getirerek sözlü ve yazılı iletişimdeki ifade şeklini çeşitlendirir. Eş anlamı bulunan kelimelerden birisi de varsayım kelimesidir. Varsayımın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı nelerdir?

Varsayım eş anlamlısı nedir? Varsayımın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçede aynı anlamı taşıyan ancak birbirlerinin yerine de kullanılabilen farklı sözcüklere eş anlamlı kelimeler denir. Aynı anlama gelirler ama farklı kelimelerdir. Günlük hayatta sıkça kullanılan kelimelerin diğer anlamlarına hakim olmak hem konuşma hem de yazı dilinde avantaj sağlar. Konuşurken ya da yazı yazarken belirli bir kelimeyi devamlı kullanmak yerine eş anlamlı karşılığını kullanarak çok daha akıcı bir iletişim şekli yaratılabilir. Bu sayede anlatımın güzelleşmesi de sağlanır. Varsayım sözcüğü de günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer alır. Varsayım gibi kelimelerin Türkçede birden fazla eş anlamlı karşılığı bulunabilir. Bu kelimeler TDK tarafından belirlenmiş ve dijital ortamda da kolayca erişebilir bir hale getirilmiştir.

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Varsayım kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

"Var" sözcüğü ve "saymak" fiilinin bir araya gelmesiyle oluşan varsayım kelimesi Dil Devrimi gerçekleştikten sonra kullanılmaya başlandı. Bilimsel olarak henüz kanıtlanmamış ve yasa hâlini almamış hipotezler varsayım olarak adlandırılır. Dil Devrimi'nden önce ve Osmanlı zamanında varsayım kelimesinin yerine faraziye sözcüğü kullanılırdı. Genelde varsayım ve tahmin kelimeleri sıklıkla birbirine karıştırılır. Ancak ikisinin de anlamı birbirinden farklıdır. Tahmin olgusu hislerle ortaya çıkar, varsayım ise gözlemlere dayanarak ortaya atılır. Varsayım eş anlamlısı bulunan bir sözcüktür. Varsayımın eş anlamı olan kelimeler:

  • Faraziye
  • Hipotez
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Varsayımın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Varsayım kelimesinin eş anlamı faraziye ve hipotez kelimesidir. Varsayım kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Faraziyelerle hareket edemeyiz doğrusunu bilmemiz lazım.
  • Tüm bu hipotezlerin doğrulanmadığı için bu hâldeyiz.
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