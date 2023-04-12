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Vasıta eş anlamlısı nedir? Vasıtanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

09.04.2023 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime çeşitliliği açısından oldukça zengin bir dildir. Türkçeye yabancı dillerden de girmiş olan pek çok kelime bulunur. Türkçede bulunan yabancı ve yerli olan bu kelimeler eş anlamlı ve zıt anlamlı olarak sıklıkla kullanılır. Bunlardan biri de günlük hayatta da çokça kullanılan vasıta kelimesidir. Vasıta kelimesinin daha çok kullanılan bir eş anlamı vardır. Vasıtanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımları.

Vasıta eş anlamlısı nedir? Vasıtanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçede bulunan eş anlamlı sözcükler, yazılışları ve okunuşları birbirinden farklı ancak anlamları aynı şeyi ifade eden sözcüklerdir. Bu kelimeler cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilir. Herhangi bir anlam bozukluğu oluşturmadığı gibi aksine cümleye çeşitlilik katarlar. Bu tür kelimelerle günlük hayatta da sıklıkla karşılaşılabilir. Bu yüzden kelimelerin eş anlamlarını bilmek oldukça önemlidir. Bu sayede daha sağlıklı bir iletişim ve zengin bir ifade şekli ortaya çıkar. Vasıta kelimesi cümle içerisinde pek çok anlam ifade edebilir. Ancak genel kullanımları açısından 2 tane anlamı öne çıkar. Bu anlamlardan biri taşıt kullanımında öne çıkar. Diğeri ise aracı yani iki kişi arasında bağlantı sağlanmasını ifade eder.

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Vasıta kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Vasıta sözcüğü Arapçadan dilimizde geçen kelimeler arasında yer alır. Günümüzde vasıtanın eş anlamlısı olan kelime daha yaygın kullanılsa da sıklıkla karşılaşılan sözcükler arasında yer alır. Vasıta kelimesi birçok farklı şeyi ifade ederken kullanılabilir. Sıklıkla bir yerden bir yere ulaşmayı sağlayan taşıt anlamında kullanılır. Ancak mevcut anlamıyla birlikte soyut olarak da vasıta kelimesi kullanılabilmektedir. Sıklıkla kullanılan vasıta kelimesinin eş anlamı pek çok kişi tarafından merak edilir. Vasıta eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Anahtar
  • Araç
  • Aracı
  • Aracılık
  • Taşıt
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Vasıtanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan sözlüklere bakıldığı zaman vasıta kelimesinin eş anlamları olan "araç", "anahtar", "aracı", "aracılık" ve "taşıt" olarak öne çıkar. Her üç kelime de ortak bir şeyi ifade ettiğinden, herhangi birisi cümle içerisinde rahatlıkla kullanılabilir. Vasıta kelimesinin eş anlamlılarının cümle içerisindeki kullanımları şu şekildedir:

  • Bizim şirkette işe girebilmen için aracı olabilirim.
  • Durakta binmem gereken aracı bekliyorum.
  • Araç kullanabilmek için ehliyet almak gerekiyor.
  • Bu işi arkadaşım aracılığıyla buldum.
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