Vilayet eş anlamlısı nedir? Vilayetin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Eş anlamlı kelimeler yazılışları ve okunuşları farklı ancak aynı anlamı ifade eden kelimeler olarak nitelendirilir. Buna göre bu kelime türleri cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanıldığında herhangi bir anlam bozulması yaşanmaz. Türkçe kelime bakımından oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu kelime grupları arasında eş anlamlı kelimeler oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu tür kelimeler, kelime tekrarını önleyip cümledeki akıcılığı sağladığından, dil bilgisi konuları arasında da ilk olarak öğrenilmesi gereken bir konudur. Anlamdaş olarak ifade edilen kelimelere örnek olarak baş-kafa, adet-sayı, kıymet-değer, beyaz-ak gibi sözcükler bulunur.

Vilayet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Vilayetin eş anlamlısını anlayabilmek için öncelikle kelimenin ne anlam ifade ettiğini bilmek gerekir. Vilayet kelimesi eski zamanlarda kullanımı daha yaygın ve dilimize Arapçadan geçen bir kelimedir. Dil bilgisi ve kelime anlamları bakımından birincil kaynak olan Türk Dil Kurumu vilayet sözcüğünün açıklamasını yapmıştır. Buna göre vilayet il ve valilik anlamına gelir. Vilayetin günümüzdeki yaygın kullanımı ise il sözcüğüdür. Bu iki kelime aynı anlamı ifade ettiğinden, cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilir. Bu durumda herhangi bir anlam kaybı yaşanmaz. Aynı anlamı ifade ettiğinden vilayet kelimesinin eş anlamı:

İl

Valilik

Vilayetin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türk Dil Kurumunun tanımını yaptığı kelime anlamlarına göre il ve valilik kelimeleri vilayet eş anlamlısı olarak kabul edilen bir sözcüktür. Herhangi bir kelimenin anlamını veya eş anlamını pekiştirebilmek için en iyi yöntem, o kelimeyi cümle içerisinde kullanmaktır. İl ve valilik kelimesi ile ilgili örnek cümleler aşağıdaki gibidir: