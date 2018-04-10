Vatanım Sensin 52. bölüm fragmanı! Cevdet Albay Adonis'i öldürüyor mu?

Vatanm Sensin'in 12 Nisan Pazartesi yayınlanacak olan yeni bölümünde bu defa Türk ordusu içine sızan ajan harekat planlarını Yunan ordusuna iletmeye çalışıyor. Filippos ve Adonis ise hain planları için harekete geçiyor!

Filippos, Albay Adonis'i kötü planlarına ortak etmiştir. Adonis'in kaçmadan önce yapacağı kötülükler, Cevdet ve ailesini derinden üzecektir. Türk ordusunun arasına karışan gizli ajan, bildiklerini Filippos'a anlatmak için onunla anlaşma yapma peşindedir.

Leon ve Cevdet'in kumanda ettiği Yunan askerleri, Albay Adonis'in peşindedir. Cevdet, Adonis'i kaçmaya çalışırken yakalamayı başarır ve tüm bildiklerini anlatmasını ister. Fakat Adonis'i takip eden Filippos, gerçeklerin öğrenilmesini istemeyecektir.

Vatanım Sensin, heyecan dolu bölümüyle 12 Nisan Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

VATANIM SENSİN SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Hilal’in verdiği hayat mücadelesi Cevdet ve ailesini çaresiz bırakıyor; Milli Mücadele için önemli bir adım atılıyor!

Yunan Ordusu Kumandanı Filippos ve Adonis’in planı sonrası Hilal vurulur. Bu ana tanık olan Leon, onu hastaneye kaldırır ve Hilal için kritik süreç başlar. Cevdet ve Azize, aldıkları bu haberle yıkılırlar. Cevdet, yaşam savaşı veren Hilal’e söyleyemediklerinin acısı çekmektedir. Hilal’e aslında Kuva-yi Milliye için çalıştığını söyleyemeyen Cevdet, daha fazla bu yükü taşıyamamaktadır. Yunan albay Adonis ise Hilal’in ölmemesi üzerine yeniden harekete geçmeye hazırlanır. Hastanede yatan Hilal’i öldürmeyi amaçlayan Adonis, bir kez daha elini kana bulamaya hazırlanır.

Mustafa Kemal Paşa, Cevdet’e yeni bir vazife verir. Bu vazifede Güney Cephesi’ni kapatacak barış görüşmeleri için Fransız heyetinin İzmir’den, Ankara’ya güvenli bir şekilde gitmelerini sağlamaktır. Cevdet, bu uğurda yeniden Yunan Ordusu ile karşı karşıya gelecektir. Milli Mücadele’nin gidişatını etkileyecek bu olay, Cevdet’in her zamankinden daha dikkatli olmasını gerektirecektir. Üstelik beklenmedik bir cinayet, her şeyin seyrini değiştirecektir.