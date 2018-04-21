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Vatanım Sensin 53. bölüm fragmanı! 'Harp etmeye değil şehit olmaya gidiyorsunuz'

VATANIM SENSİN HABERLERİ  | 21.04.2018 00:06 | Son Güncelleme

Vatanım Sensin 53. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir hafta aradan sonra yeni bölümüyle ekrana dönecek olan Vatanım Sensin'in yeni bölümünde, Türk Ordusu için geri çekilme kararı alınıyor. İsmet Paşa'dan Cevdet'e çok zor bir görev veriliyor. Cevdet'e karakolu "vur" emri veriliyor.

Vatanım Sensin 53. bölüm fragmanı! 'Harp etmeye değil şehit olmaya gidiyorsunuz'

Vatanım Sensin 53. bölüm fragmanı yayınlandı. Vatanım Sensin yeni bölümde Cevdet, İsmet Paşa'nın planını uygulamak için harekete geçiyor! İsmet Paşa, vatan için kendini feda edecek gönüllü askerlere çok özel bir görev vermiştir. Bu görevin amacına ulaşabilmesi için ise Cevdet'in hoşnut olmayacağı eylemler gerçekleştirmesi gerekir.

Savaşın son kritik dönemine girilmek üzeredir. Hastanenin boşlatılmasıyla birlikte planın son aşamalarının hızlı şekilde gerçekleşmesi gerekmektedir.

Vatanım Sensin, heyecan dolu bölümüyle 26 Nisan Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Cevdet, Güney Cephesi’nin kapanması yolunda büyük bir adım atsa da Filippos’un son hamlesiyle Doğu Cephesi yeniden karışmış, Türk Ordusu'nun gücü tek cephede toplanamaz hale gelmiştir. Hilal yeni durumunu kabullenmekte güçlük çekerken, ne Leon ne de ailesi onun umutsuzluğa teslim olmasına izin vermeyecektir. Böylece Cevdet ve Leon, Hilal’i bu hale getiren caninin izini sürmeye başlarlar. Ancak failin kimliği onları yepyeni bir şüpheye iter.

Filippos ise Yunanistan’da ilan edilen seferberliğin yardımıyla Türklerin üzerine yürümek için büyük bir ordu kurmuştur. İki ordu cephede karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, Filippos kendi planlarını uygulamak için harekete geçer.

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