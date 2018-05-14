Vatanım Sensin 56. bölüm fragmanı! Filippos'un hedefindeki Leon'a ne oluyor?

Final yapmasına kısa süre kalan Vatanım Sensin'de tansiyon artıyor. Dizinin 17 Mayıs Perşembe yayınlanacak olan yeni bölümünde, bu defa Filiippos'un hedefinde Leon var. Filippos, büyük sırrı öğreniyor; Aleksi ile birlikte harekete geçiyor!

Cevdet, vatan haini düşünülerek ölmek istemediğini, tez vakitte yeniden Türk ordusu arasında olmak istediğini Azize ile paylaşır. Filippos ise Cevdet'in Türk ordusunun ajanı olduğunu öğrenmiştir. Çevresinde güvenecek kimsesi kalmadığını düşünen Filippos, oğlu Aleksi'den yardım ister. Öyle ki Leon'un bile takip edilmesi gerektiğini söyler.

Vatanım Sensin, merakla beklenen bölümüyle 17 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

