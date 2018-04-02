Vatanım Sensin’deki Vecihi Hürkuş sahnesi tartışma yarattı

TVHMD açıklamasında, dizinin ilgili bölümlerinin tarihi gerçeklerle ilgisi olmadığını ve izleyicilere yanlış bilgiler aktarıldığını söyledi.

“SORSANIZ BELGESEL DEĞİL ‘DİZİ’ DERLER”

“Bu Vecihi, başka Vecihi” başlıklı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Gerçek bir kahramana hayali saçmalıklar eklersin, sonra da ‘şaşırtan kimlik’ diye manşet atarsın. Bu ülke de bu kahramanlar da sahipsiz değildir. Sorumluluk sahibi kişiler varsa özür dilemeli ve yanlışlarını düzeltmelidirler.

Vecihi, kahraman olduğu için; ne istersek yapar. Ne de olsa en bilinen dizilerden birini yapıyoruz. Bir de film çıkacakmış, nedir bilinmez ama yine de ‘biz daha önce bir reyting alalım…’ Senaryoda ‘çal’ deriz çalar, ‘Yunan ikmal deposundan çaldım’ diye anlatır. Çaldıkları ile tavernaya ses tesisatı yapar. içeride çalınanlar dışarıdan duyulsun diye…

Gerçek Vecihi o sırada ‘ses tesisatı işleri’ ile değil Kurtuluş Savaşı’nda ‘savaş işleri’ ile uğraşıyordu. İzmir’de değil cephedeydi, sokak serserileri ile ağız dalaşına girmiyordu. Keşif ve savaş uçuşları ile Yunan’a Anadolu’yu dar ediyordu. Sorsanız; belgesel değil, ‘dizi’ derler. Her şey serbest.”