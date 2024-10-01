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Vay be BBG Melih! Nereden nereye dedirten değişim... İşte BBG Melih'in son hali

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.10.2024 07:39
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Biri Bizi Gözetliyor yarışması ile hayatımıza giren ve hafızalara kazınan BBG Melih yıllar sonra ortaya çıktı. 22 yıl sonra 2. Sayfa'nın kameralarına yakalanan Melih'i görenler şaştı kaldı.

Vay be BBG Melih! Nereden nereye dedirten değişim... İşte BBG Melih'in son hali

90'lı yıllara damga vuran BBG yarışmasıyla adını duyuran nam-ı diğer '02 BBG Melih' yıllar sonra kameralara yakalandı. Melih Değirmenci bir döneme damga vuran Biri Bizi Gözetliyor yarışmasının unutulmaz ismiydi.

"Nereden nereye" dedirten BBG Melih de yaş aldı, saçlarına aklar düştü. Döneminde büyük bir ünün sahibi olan Değirmenci o dönem “O yarışmaya girdiğimde çok akıllı değil ama zeki bir çocuktum. Çok gençtim. Şu anki dizilerde başrol oyuncuları dahil o zamana kadar kimsenin görmediği bir şöhreti yaşadım. 19 yaşında iddia ediyorum bugünün Türkiye’sinde kimsenin yaşamadığı bir hayatı da yaşadım... Kimsenin sahip olamadığı lükslerim oldu" demişti.

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BBG MELİH NE YAPIYOR?

Şimdilerde bir cast ajansı olan Melih 2. Sayfa kameralarına yansıdı. Aradan geçen zamanda neler yaptığını anlatan Melih'in son hali sosyal medyayı salladı.

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"Kamera arkasına geçtim menajerlik yapıyorum" diyen BBG Melih'i görenler "Gençlik dönemi bitmiş", "Olgunlukta bambaşka biri olmuş", "Vay be geçmiş zaman", "90'ları hatırlattı" yorumlarında bulundu.

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100 BİN TL'Yİ NE YAPTI?

02 BBG Melih daha önce yaptığı bir açıklamada "Biz çok yüksek paralar almadık. O Acun döneminde başladı. Yarışmanın finalinde 100 bin TL kazandım. Bölüm başı yada haftalık bir şey ödenmiyordu. 1. olduğum için bir ödülümüz vardı. Onunla da bir ameliyat yaptırdık komşumuza çok şükür. Kalp nakli yaptırdık. Onun ardından bir tane Güneydoğu'da okul açtık. Aynı parayla bunu becerebildik" demişti.

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Biri Bizi Gözetliyor
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