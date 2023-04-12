Vazife eş anlamlısı nedir? Vazifenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Bilindiği üzere, eş anlamlı sözcükler, herhangi bir cümle içerisinde birbirlerinin yerine geçtiğinde cümlenin anlamında bir bozulma yaratmazlar. Eş anlamlı kelimeleri anlamanın bir diğer yolu cümle içerisindeki kullanımlarından belli olur. Türkçe kelime dağarcığı bakımından oldukça geniş bir dildir. Bu yüzden pek çok kelimenin eş anlamlı bir karşılığı bulunur. Bununla birlikte diğer dillerden de Türkçeye geçen kelimeler mevcuttur. Vazife sözcüğü de bu noktada en çok merak edilen kelimeler arasında yer alır. Vazife kelimesinin kökeni Arapçaya dayanmaktadır. Uzun yıllardır dilimizde de kullanılan vazife kelimesinin birden fazla eş anlamlı karşılığı bulunur.

Vazife kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlı kelimeler, söyleyiş ve yazılış açısından birbirinden farklı ancak anlamları tek olan sözcükler olarak nitelendirilir. Eş anlamlı kelimeler konusunda en net bilgi Türk Dil Kurumu’ndan alınabilir. Türkçede neredeyse her kelimeler eş anlamlı bir karşılığı bulunduğundan, vazife kelimesi de hem anlamı hem de eş anlamlı karşılığı bakımından oldukça araştırılan bir sözcüktür. Kelime Arapçadan dilimize geçtiğinden, dilimizde vazifenin eş anlamlısı olan bir karşılığı da mevcuttur. Vazifenin eş anlamlısı olan kelimeler:

Görev

İşlev

Ödev

Vazife kelime anlamı olarak, bir kişiden beklenen görev veya iş anlamına gelir. Hayatından herhangi bir alanında yerine getirilmesi gereken görevdir. Hem vazife kelimesi hem de görev sözcüğü cümle içerisinde aynı anlamı ifade ederek kullanılabilir. Buna göre vazife kelimesinin eş anlamı "görev", "işlev", "ödev" kelimeleridir. Kullanım geneline bakıldığında ise görev sözcüğü daha yaygındır.

Vazifenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı sözcüklerin cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabildiği bilinir. Türk Dil Kurumu’na göre herhangi bir anlam bozulması yaşanmadığından, vazife eş anlamlısı olduğundan yerine ödev, görev, işlev kelimeleri de rahatlıkla kullanılabilir. Örnek cümleler şu şekilde yazılabilir: