EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Vazife eş anlamlısı nedir? Vazifenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Vazife eş anlamlısı nedir? Vazifenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

09.04.2023 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede birçok kelimenin eş anlamlı karşılığı bulunur. Dilimizde yabancı kelimelerden gelen pek çok kelime yer alır. Bunlardan biri de vazife kelimesi olup, anlamı merak edilen sözcüklerdendir. Hem yabancı kaynaklı olup hem de birçok anlama sahip olması bu ilginin başlıca sebeplerindendir. Birden fazla anlam ve kullanım alanının olmasından dolayı vazifenin birden fazla eş anlamlı karşılığı bulunur. Vazifenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımları.

Vazife eş anlamlısı nedir? Vazifenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Bilindiği üzere, eş anlamlı sözcükler, herhangi bir cümle içerisinde birbirlerinin yerine geçtiğinde cümlenin anlamında bir bozulma yaratmazlar. Eş anlamlı kelimeleri anlamanın bir diğer yolu cümle içerisindeki kullanımlarından belli olur. Türkçe kelime dağarcığı bakımından oldukça geniş bir dildir. Bu yüzden pek çok kelimenin eş anlamlı bir karşılığı bulunur. Bununla birlikte diğer dillerden de Türkçeye geçen kelimeler mevcuttur. Vazife sözcüğü de bu noktada en çok merak edilen kelimeler arasında yer alır. Vazife kelimesinin kökeni Arapçaya dayanmaktadır. Uzun yıllardır dilimizde de kullanılan vazife kelimesinin birden fazla eş anlamlı karşılığı bulunur.

Verecek eş anlamlısı nedir? Verecek eş anlamlısı nedir?

Vazife kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlı kelimeler, söyleyiş ve yazılış açısından birbirinden farklı ancak anlamları tek olan sözcükler olarak nitelendirilir. Eş anlamlı kelimeler konusunda en net bilgi Türk Dil Kurumu’ndan alınabilir. Türkçede neredeyse her kelimeler eş anlamlı bir karşılığı bulunduğundan, vazife kelimesi de hem anlamı hem de eş anlamlı karşılığı bakımından oldukça araştırılan bir sözcüktür. Kelime Arapçadan dilimize geçtiğinden, dilimizde vazifenin eş anlamlısı olan bir karşılığı da mevcuttur. Vazifenin eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Görev
  • İşlev
  • Ödev

Vazife kelime anlamı olarak, bir kişiden beklenen görev veya iş anlamına gelir. Hayatından herhangi bir alanında yerine getirilmesi gereken görevdir. Hem vazife kelimesi hem de görev sözcüğü cümle içerisinde aynı anlamı ifade ederek kullanılabilir. Buna göre vazife kelimesinin eş anlamı "görev", "işlev", "ödev" kelimeleridir. Kullanım geneline bakıldığında ise görev sözcüğü daha yaygındır.

Vatan eş anlamlısı nedir? Vatan eş anlamlısı nedir?

Vazifenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı sözcüklerin cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabildiği bilinir. Türk Dil Kurumu’na göre herhangi bir anlam bozulması yaşanmadığından, vazife eş anlamlısı olduğundan yerine ödev, görev, işlev kelimeleri de rahatlıkla kullanılabilir. Örnek cümleler şu şekilde yazılabilir:

  • Aileme karşı olan görevlerimi yerine getiriyorum.
  • Defne bugün ödevini yapmamış.
  • Dini ödevlerini yerine getiriyor.
  • Gamze'nin şirkette öyle bir işlevi olduğunu sanmıyorum.
Münakaşa eş anlamlısı nedir? Münakaşa eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İyi eş anlamlısı nedir?İyi eş anlamlısı nedir?
Bayram tatili ile ara tatil birleşecek mi? 2023 tatil tarihleriBayram tatili ile ara tatil birleşecek mi? 2023 tatil tarihleri
MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ sınav soruları ve cevapları PDF olarak burada!MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ sınav soruları ve cevapları PDF olarak burada!
Anahtar Kelimeler:
sözlük eş anlamlı kelimeler görev eş anlamlısı vazife eş anlamlısı

En Çok Okunan Eğitim Haberler

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları sorgulama!

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları sorgulama!

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 AÖF bahar dönemi

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 AÖF bahar dönemi

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ sınav soruları ve cevapları PDF olarak burada!

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ sınav soruları ve cevapları PDF olarak burada!

Büyük zıt anlamlısı nedir?

Büyük zıt anlamlısı nedir?

İlginizi Çekebilir

İnsanlığı bekleyen yeni tehlike! Vaka sayısı 8 kat arttı

İnsanlığı bekleyen yeni tehlike! Vaka sayısı 8 kat arttı

Çöp kovasının küfür ettiğini iddia etti! Çöp kovasıyla kavga etti

Çöp kovasının küfür ettiğini iddia etti! Çöp kovasıyla kavga etti

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Devamlı olarak alkol içen köpek alkolik oldu! Nedeni çok duygusal...

Devamlı olarak alkol içen köpek alkolik oldu! Nedeni çok duygusal...

7 farklı meslektaşıyla yasak aşk yaşıyordu! Kocasına yakalanınca...

7 farklı meslektaşıyla yasak aşk yaşıyordu! Kocasına yakalanınca...

Ayaklarınıza konfor, tarzınıza hava katacak Camper modelleri burada!

Ayaklarınıza konfor, tarzınıza hava katacak Camper modelleri burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.