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Vatan eş anlamlısı nedir? Vatanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

09.04.2023 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş anlamlı kelimeler, yazılış ve ifadesi birbirinden farklı olsa da aynı anlamı taşıyan kelimelerdir. Cümle içerisinde eş anlamlı kelimelerin herhangi bir tanesi kullanılabilir. Bu durum anlam bozulmasına yol açmaz. Eş anlamı merak edilen ve günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden biri de vatan sözcüğüdür. TDK’ye göre vatan kelimesinin bir tane eş anlamlı karşılığı bulunur.

Vatan eş anlamlısı nedir? Vatanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçede yer alan kelimeler çeşitliliği sayesinde oldukça geniş bir ifade yelpazesine sahiptir. Zıt anlamlılar, eş anlamlılar gibi kelime grupları iletişimin tekrara düşülmeden, zengin bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Vatan kelimesi ve eş anlamlı karşılıkları günlük hayatta sıklıkla kullanılan sözcükler arasında yer alır. Sosyal ve askerî konularda veya günlük içerisinde edebiyatta, tarihte vatan kelimesi birçok durumda karşılaşılan bir kelimedir. Bununla birlikte uluslararası alanlarda da vatan kelimesi çokça kullanılır. Bu yüzden vatan kelimesi gibi eş anlamı bulunan kelimelerin karşılıklarını bilmek önemlidir.

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Vatan kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Arapça kökenli olan vatan kelimesi, kişilerin bağımsız bir şekilde yaşayabildiği ve egemen olunmuş topraklar şeklinde açıklanır. Vatandan türeyen vatandaş gibi kelimeler de bulunur. Bu kelimeler sosyolojik ve kültürel anlamda birçok yapı oluşturarak bir arada yaşayan toplulukları ve konumu ifade eder. Bu açıdan düşünüldüğünde vatan yerine yurt, vatandaş yerine yurttaş kelimeleri de aynı anlamı ifade eder.

Vatan kelimesinin eş anlamı “yurt” kelimesidir. Yurt kelimesi ise vatan anlamına geldiğinden, bu iki kelime cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. Bu durumda herhangi bir cümle içerisinde vatan yerine yurt kelimesinin kullanılması cümlenin anlamını bozmayacaktır.

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Vatanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yurt kelimesi vatan eş anlamlısı olarak kullanılır. Bu kelimeler cümle içerisinde birbirinin yerine kullanıldığında herhangi bir bozulmaya neden olmadan aynı anlamı taşırlar. Aynı zamanda herhangi bir yazıda vatan kelimesi peş peşe kullanılacak ise kelimenin eş anlamlıları da kullanılarak cümledeki akış daha düzgün hâle getirilebilir. Vatanın eş anlamlısı olan yurt kelimesiyle örnek cümleler:

  • Kaç yıldır yurt dışında yaşıyorum o yüzden vatanımı çok özledim.
  • Büyüklerimiz bu şehri yurt olarak edinmişler.
  • Yurdumuzda her vatandaş refah içinde yaşamaktadır.
  • Savaşta yersiz yurtsuz kalan insanlar var.
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