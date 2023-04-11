Verecek eş anlamlısı nedir? Vereceğin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe, Türk Dil Kurumu tarafından korunan pek çok kelime ve kurallarla beraber bugünkü kullanımını almıştır. Kelimeler yaşamı devam ettirirken duyguları ifade etmede, sosyalleşmeyi sağlamada oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bir dilin içerisindeki kelime haznesi kültürel değerler olarak kabul edilir. Tarih boyunca bir kültürün değeri olarak görülen Türk dilinin içerisindeki kelimeler arasında verecek kelimesi de bulunur. Verecek kelimesi toplum tarafından sürekli kullanılan sözcükler arasına yer alır.

Verecek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Dilimizde birçok kelimenin eş anlamlı karşılığı bulunur. Bunlar birbirlerinin yerine kullanıldığında anlam kaybına uğramazlar. Bu sözcükler eş anlamlı, anlamdaş kelimeler olarak nitelendirilir. Aynı zamanda birçok farklı durum için de kullanılabilen kelimeler mevcuttur. Verecek kelimesi de maddi konular başta olmak üzere pek çok konuda anlam kazanan kelimeler arasındadır. Eş anlamlı kelimeler genellikle yazı ve konuşma dilinde kelime tekrarına düşmemek amacıyla tercih edilir. Bu durum dilimizin kelime bakımından oldukça zengin olduğunun bir göstergesidir.

Verecek kelimesi, Türk Dil Kurumuna göre bir kişiye verilecek olan para, mal veya bir şey durumlarında kullanılıyor. Genelde halk arasında kullanımı yaygın bir kelimedir. Aynı zamanda vermek fiilini de temsil eder. İlk anlamı göz önüne alındığında genelde borç anlamında kullanılır. Bu durumda verecek kelimesinin eş anlamı olarak ''borç'' sözcüğü kullanılsa da verecek kelimesinin eş anlamı yoktur. Halk arasında “vereceğim var” sözü borç anlamında kullanılır. Vereceğin eş anlamlısı olarak borç sözcüğü kullanılsa da verecek eş anlamlısı olan bir kelime dilimizde yoktur.

Vereceğin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Verecek kelimesi cümle içerisinde birden fazla anlamı ifade edebilen bir kelimedir. Borç kelimesi, genellikle verecek eş anlamlısı olarak kullanılan bir kelime olsa da bu iki kelime eş anlamlı değildir. Verecek kelimesiyle ilgili örnek cümle vermek gerekirse: