EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Verecek eş anlamlısı nedir? Vereceğin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Verecek eş anlamlısı nedir? Vereceğin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

09.04.2023 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Verecek kelimesi günlük yaşamda sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer alır. Günlük hayatta çoğu zaman parayla ilişkilendirilir ancak ayrı kullanım alanları da bulunur. Kelime bu kullanım şekilleriyle halk arasında yayılmıştır. Türkçe zengin kelime haznesiyle bunun gibi farklı anlamlara gelen kelimeleri içinde barındırır. Verecek kelimesinin de anlamları TDK tarafından yapılan incelemeler sonucunda belirlenmiştir.

Verecek eş anlamlısı nedir? Vereceğin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe, Türk Dil Kurumu tarafından korunan pek çok kelime ve kurallarla beraber bugünkü kullanımını almıştır. Kelimeler yaşamı devam ettirirken duyguları ifade etmede, sosyalleşmeyi sağlamada oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bir dilin içerisindeki kelime haznesi kültürel değerler olarak kabul edilir. Tarih boyunca bir kültürün değeri olarak görülen Türk dilinin içerisindeki kelimeler arasında verecek kelimesi de bulunur. Verecek kelimesi toplum tarafından sürekli kullanılan sözcükler arasına yer alır.

Yayla eş anlamlısı nedir? Yayla eş anlamlısı nedir?

Verecek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Dilimizde birçok kelimenin eş anlamlı karşılığı bulunur. Bunlar birbirlerinin yerine kullanıldığında anlam kaybına uğramazlar. Bu sözcükler eş anlamlı, anlamdaş kelimeler olarak nitelendirilir. Aynı zamanda birçok farklı durum için de kullanılabilen kelimeler mevcuttur. Verecek kelimesi de maddi konular başta olmak üzere pek çok konuda anlam kazanan kelimeler arasındadır. Eş anlamlı kelimeler genellikle yazı ve konuşma dilinde kelime tekrarına düşmemek amacıyla tercih edilir. Bu durum dilimizin kelime bakımından oldukça zengin olduğunun bir göstergesidir.

Verecek kelimesi, Türk Dil Kurumuna göre bir kişiye verilecek olan para, mal veya bir şey durumlarında kullanılıyor. Genelde halk arasında kullanımı yaygın bir kelimedir. Aynı zamanda vermek fiilini de temsil eder. İlk anlamı göz önüne alındığında genelde borç anlamında kullanılır. Bu durumda verecek kelimesinin eş anlamı olarak ''borç'' sözcüğü kullanılsa da verecek kelimesinin eş anlamı yoktur. Halk arasında “vereceğim var” sözü borç anlamında kullanılır. Vereceğin eş anlamlısı olarak borç sözcüğü kullanılsa da verecek eş anlamlısı olan bir kelime dilimizde yoktur.

Yolculuk eş anlamlısı nedir? Yolculuk eş anlamlısı nedir?

Vereceğin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Verecek kelimesi cümle içerisinde birden fazla anlamı ifade edebilen bir kelimedir. Borç kelimesi, genellikle verecek eş anlamlısı olarak kullanılan bir kelime olsa da bu iki kelime eş anlamlı değildir. Verecek kelimesiyle ilgili örnek cümle vermek gerekirse:

  • Arkadaşıma yüklü miktarda vereceğim var.
  • Vereceklerini ödemezsen istemediğin durumlarla karşılaşırsın.
  • Onunla hesabımızı kapattık, vereceğim kalmadı.
Yol eş anlamlısı nedir? Yol eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İyi eş anlamlısı nedir?İyi eş anlamlısı nedir?
AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı 2023AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı 2023
Hafta sonu sınav var mı? 8-9 Nisan 2023 ne sınavı var? Hafta sonu sınav var mı? 8-9 Nisan 2023 ne sınavı var?
Anahtar Kelimeler:
sözlük eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir

En Çok Okunan Eğitim Haberler

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları sorgulama!

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları sorgulama!

Bayram tatili ile ara tatil birleşecek mi? 2023 tatil tarihleri

Bayram tatili ile ara tatil birleşecek mi? 2023 tatil tarihleri

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ sınav soruları ve cevapları PDF olarak burada!

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ sınav soruları ve cevapları PDF olarak burada!

AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı 2023

AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı 2023

İlginizi Çekebilir

3.5 yıl boyunca vajinasında yaşadı

3.5 yıl boyunca vajinasında yaşadı

Kardeşinin köpeğine yemek vermek istemişti! Bir anda saldırınca...

Kardeşinin köpeğine yemek vermek istemişti! Bir anda saldırınca...

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Çocuğunun biyolojik babası olmadığını öğrendi! Eşiyle yüzleştiği anları...

Çocuğunun biyolojik babası olmadığını öğrendi! Eşiyle yüzleştiği anları...

Maneviyata yönelmişti! Son halini kızı paylaştı

Maneviyata yönelmişti! Son halini kızı paylaştı

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.