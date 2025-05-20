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Ve sonunda resmileşiyor... Trabzonspor, Başakşehir derken Arda Turan Ukrayna yolcusu!

Eyüpspor'u yıllar sonra Süper Lig'e çıkaran, bu sezon da başarılı bir sene geçirip kulübü ilk 6'da tutan Arda Turan kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Arda Turan; kadrosunda Tobias, Marlon Gomes, Sudakov, Kevin gibi isimler olan Shakhtar Donetsk’in yeni teknik direktörü oluyor. Arda Turan’ın adı Trabzonspor ve Başakşehir ile de anılmıştı.

Ve sonunda resmileşiyor... Trabzonspor, Başakşehir derken Arda Turan Ukrayna yolcusu!

Galatasaray’da futbolu bıraktıktan sonra Eyüpspor’da teknik direktörlük kariyerine başlayan Arda Turan, Eyüp’ün Süper Lig hasretini dindirmişti. Bu sezon da hem oynattığı oyun hem de başarılı sonuçlarıyla dikkatleri üzerine çeken Arda Turan, Ukrayna yolcusu…

ARDA TURAN’IN YENİ ADRESİ UKRAYNA

38 yaşındaki teknik adam Ukrayna ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk’in yeni teknik patronu oluyor. Bu sezon Dinamo Kiev ve Oleksandriya takımlarının gerisinde kalan Donetsk temsilcisi Arda Turan ile birlikte yeniden şampiyon olmak istiyor.

arda arda

Kariyerinde Galatasaray’ın ardından Atletico Madrid ve Barcelona formaları giyen Arda Turan, özellikle Atletico döneminde dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilmişti. Arda Turan, La Liga’da şampiyonluk yaşarken takımının Şampiyonlar Ligi’nde final oynamasında da büyük rol oynamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor Arda Turan
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