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Ve Talat Bulut kadrodan çıkarıldı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.08.2018 11:30 | Son Güncelleme

Mahsun Kırmızıgül, Mucize 2'de Talat Bulut'un rolünü Fikret Kuşkan'a verdi.

Ve Talat Bulut kadrodan çıkarıldı!

Habertürk'te yer alan habere göre, Mahsun Kırmızıgül, ‘Mucize 2’ için Talat Bulut'un rolünü Fikret Kuşkan'a verdi.

Talat Bulut, rol aldığı dizinin setinde kostüm asistanı Özge Ş. tarafından kendisini taciz etmekle suçlanmış, iddia hakkında savcılığa suç duyusunda bulunulmuştu. 'Yasak Elma'nın yapımcısı Fatih Aksoy, savcılığın soruşturması sonrasında dava açılması halinde Bulut'un dizideki sözleşmesinin feshedeceğini açıklamıştı.

Talat Bulut'un rol aldığ 'Muhallim Mahir'i canlandırdığı 'Mucize'nin devamı niteliğinde çekilecek 'Mucize 2'de rol alıp almayacağı da dava açılıp açılmayacağına bağlıydı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Ağustos'ta yeterince delil olmadığı gerekçesiyle soruşturma hakkında takipsizlik kararı vererek Talat Bulut hakkında dava açılmasına gerek duyulmadığını açıkladı. Bunun üzerine de Bulut'un 'Yasak Elma'ya devam etmesi kararı alındı.

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Talat Bulut'un savcılığın takipsizlik kararına rağmen 'Mucize 2'de rol alması ise mümkün değildi. Çünkü diziyle filmin çekim takvimleri çakıştı.

Bunun üzerine 'Mucize 2'nin yönetmeni Mahsun Kırmızıgül, Talat Bulut'un canlandırdığı 'Muhallim Mahir' rolünü Fikret Kuşkan'a verdi.
Rolü için 15 kilo veren Fikret Kuşkan, 'Mucize’yi 2015’te izlediğini ve çok etkilendiğini belirterek “Mucize’nin ilk filmini izlemiştim. İnsana dokunan bir hikâyesi var, insanımızı anlatan ve bireylerin birbirinden ayrıcalıksız olduğunu gösteren bir yapım. İnsanı kendisiyle de yüzleştiren bir film. Bir olmanın, birlikte olmanın ne kadar değerli olduğunu; başarılamayacak hiçbir şeyin olamayacağını, bütün zorlukların üstesinden gelinebileceğini vurgulaması çok değerli. Toplumsal idealizmin ve ahlakın yüksek oranda oluşu da beni etkiledi” cümleleriyle 'Mucize 2 ‘de yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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Fikret Kuşkan, ‘Sizin en büyük mucizeniz nedir?’ sorusuna ise “Mucize benim için hayat vermek, ruh üflemek gibi bir şey sanırım. Benim en büyük mucizelerim iki oğlum bir de evliliğimdir” yanıtını verdi. Şu sıralar tamamen 'Muallim Mahir' rolüne odaklandığını söyleyen Fikret Kuşkan “Şu an kapanma aşamasındayım, Eylül’ün 7’sinden sonra doğum başlayacak” şeklinde konuştu. 'Mucize 2'nin çekimleri, 8 Eylül’de başlıyor.

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Talat Bulut mucize yasak elma Fikret Kuşkan mahsun kırmızıgül

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