Vedası çok konuşulmuştu! Yalı Çapkını hakkında bomba iddia... O isim geri dönüyor

Sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri olan Yalı Çapkını hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. Önceki hafta “Yalı Çapkını” dizisine veda eden Emre Altuğ’un aslında ekibe veda etmediği söyleniyor.

TERS KÖŞE YAPILDI

“Yalı Çapkını” dizisinde senaryo gereği ölen ve daha sonra pasta keserek ekibe veda eden Emre Altuğ’la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Altuğ aslında ekibe veda etmedi, ters köşe yapılarak öldü gibi gösterildi.

YALIYA GELEN SÜRPRİZ İSİM...

Dizinin 73. bölüm tanıtımında da yalıya gelen sürpriz ismin Orhan Korhan yani Emre Altuğ olduğu söyleniyor. Kulislerdeki iddia doğru çıkarsa Altuğ yeni sezonda da ekipte yerini alacak.







